La Svizzera coperta da un manto bianco

Losanna, venerdì mattina. Keystone / Jean-christophe Bott

La neve era stata prevista da giovedì a venerdì notte dai meteorologi e non ha deluso: è caduta abbondante in Svizzera sin dalle prime ore di venerdì mattina. Parte del territorio è ricoperto da un manto bianco.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 dicembre 2021 - 20:03

tvsvizzera.it/fra

Il traffico ferroviario è interrotto in varie zone, come tra Annemasse e Ginevra, in tutto il comprensorio ginevrino e nella regione di Payerne (canton Vaud), mentre la neve impedisce il regolare funzionamento della funicolare Les Avants-Sonloup (sempre canton Vaud) e i venti forti hanno bloccato le funivie sul Pilatus tra Kriens (canton Lucerna) e la vetta.

La perturbazione è arrivata da ovest e da Ginevra verso la fine della notte e attraverserà la Svizzera nella giornata di venerdì. A parte qualche tregua, la neve dovrebbe cadere ininterrottamente per gran parte del giorno con un limite di pioggia-neve che salirà a 600-700 metri entro la fine della mattinata.

"È una sequenza relativamente forte. Possiamo osservare almeno cinque centimetri di neve sull'intero bacino del Lemano", spiega Frédéric Glassey di MeteoNews.. I fiocchi hanno poi raggiunto la regione Berna-Soletta-Basilea e poi gradualmente la Svizzera orientale. Solo la parte del Ticino meridionale sembra essere stata risparmiata dai fiocchi candidi.

Secondo Glassey, le nevicate attuali dovrebbero durare fino a sabato mattina nel Giura e sabato pomeriggio in montagna. Inoltre, in serata dovrebbe soffiare in montagna un vento tempestoso da sud-ovest a ovest. Il pericolo di valanghe Link esternoè stato elevato al secondo grado (forte) in diverse regioni francofone e germanofone della Confederazione.