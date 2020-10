Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Scenari che diventeranno abituali: spettatori con la mascherina. Keystone / Gian Ehrenzeller

La notizia della settimana in Svizzera è il ritorno dei grandi eventi dopo la pandemia. Seguendo regole severe eventi sportivi, culturali, religiosi possono prevedere più di mille presenze. Intanto nuovi arresti in Svizzera per presunto terrorismo mentre è stata lanciata una nuova iniziativa per limitare il commercio bellico. Da ultimo, secondo Eurostat, in Ticino si vive a lungo. Solo a Madrid l'aspettative di vita è più alta in Europa.

Tornano i grandi eventi di oltre mille persone. Le esigenze da soddisfare per ricevere il via libera dai Cantoni sono però molto severe. Gli organizzatori devono presentare un piano di protezione e sperare che la situazione epidemiologica non peggiori, ciò che potrebbe comportare l'annullamento dell'evento.





Arresti in Svizzera per presunto terrorismo: agli imputati viene contestata la violazione della legge che vieta i gruppi "al-Qaida" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate, e il sostegno o la partecipazione a un'organizzazione criminale.





Al via la campagna per limitare il commercio bellico. L'iniziativa propone di modificare la Costituzione federale affinché sia vietato alla Banca nazionale svizzera, alle Casse pensione e alle fondazioni investire in imprese che realizzano oltre il 5% del loro giro d'affari annuo con la fabbricazione di materiale bellico.





Secondo un recente studio PISA, riferito a prima della pandemia di coronavirus, la Svizzera non occupava una posizione lusinghiera nella classifica sulla situazione della formazione a distanza. Sentiamo il parere degli esperti.





Il Canton Ticino ha la seconda più alta aspettativa di vita in Europa, secondo i dati diffusi mercoledì dall'Ufficio statistico dell'Unione Europea (Eurostat). Con 85,2 anni, il sud della Svizzera segue soltanto la regione di Madrid (85,5).

