La mano russa sulle elezioni federali

Sono quasi 6'000 le persone che si sono candidate per i 200 seggi al Consiglio nazionale. © Keystone / Christian Beutler

La Russia cercherebbe di influenzare le elezioni federali che si terranno tra una settimana. In particolare, starebbe rafforzando il sentimento xenofobo. Così scrive il domenicale NZZ am Sonntag che ha letto un rapporto confidenziale del Servizio delle attività informative della Confederazione.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 ottobre 2023 - 10:01

tvsvizzera.it/fra con RTS

Al centro dei sospetti c'è un video trasmesso su X (ex twitter), che mostra un uomo di colore che urina in una strada di Baden (nel Canton Argovia), che è stato visualizzato 600’000 volte nel mese di settembre e che preoccupa il Servizio delle attività informative della Confederazione (SICLink esterno). Secondo un rapporto confidenziale visionato dalla NZZ am SonntagLink esterno, gli account che hanno diffuso il video sono molto probabilmente falsi e "di influenza russa".

Secondo Franziska Roth, socialista del Canton Soletta, intervistata dal giornale in lingua tedesca, l'obiettivo di tali interventi russi è quello di "destabilizzare la popolazione", una manovra che probabilmente favorirebbe l’UDC (Unione democratica di centro, partito populista di maggioranza relativa). Il Partito socialista teme che questa influenza straniera possa creare dissenso e odio all'interno del nostro Paese.

"Suscitare paure" in Occidente

Mauro Tuena, deputato zurighese dell'UDC e presidente della commissione sicurezza del Consiglio nazionale, ritiene invece "molto problematico" che la SIC "suggerisca che la Russia stia influenzando le opinioni della gente" a una settimana dalle elezioni federali.

Un'operazione del genere non sarebbe senza precedenti da parte della Russia, che secondo l'analisi della SIC sta cercando di "rafforzare la polarizzazione nelle società occidentali" dando una cattiva reputazione al governo e alla sua politica migratoria, oltre a fomentare la paura facendo credere che i Paesi europei siano sommersi dai rifugiati.

Già un problema importante in Svizzera

Tuttavia, questo argomento ha una particolare risonanza in Svizzera una settimana prima delle elezioni federali, quando l'immigrazione è al centro della campagna dell'UDC e una delle principali priorità politiche agli occhi della popolazione, secondo l'ultimo barometro elettorale della SSRLink esterno.

Tuttavia, contattato dai colleghi della Radiotelevisione svizzera francese Link esterno(RTS), un alto funzionario dell'UDC ha denunciato i risultati come "ridicole sciocchezze". A suo avviso, il popolo svizzero non ha bisogno di interventi esterni per "rendersi conto dell'importanza di questo tema".

Da parte sua, la SIC non ha né confermato né smentito il rapporto della NZZ am Sonntag.