La Riri torna in mano elvetiche

Keystone / Gaetan Bally

La Riri di Mendrisio, specializzata nella fabbricazione di cerniere lampo, passerà nelle mani dalla Oerlikon: il gruppo basato nel canton Svitto ha annunciato un accordo definitivo per l'acquisizione dell'azienda, per un montante che non è stato rivelato. L'acquisto dovrebbe essere concluso nel primo trimestre dell'anno prossimo, dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 dicembre 2022 - 14:30

tvsvizzera.it/fra

Con l'acquisizione dell'impresa, uno dei principali fornitori di accessori in metallo, principalmente cerniere, per il settore della moda e del lusso, Oerlikon intende proseguire la sua strategia di crescita e diversificazione.

Riri gode di una solida presenza sul mercato italiano e rifornisce marche conosciute a livello globale nel settore della moda. Conta oltre 1'100 impiegati e la cifra d’affari per quest’anno è stimata a 165 milioni di franchi.

Contenuto esterno

Negli ultimi 15 anni l'azienda fondata in Germania dallo svizzero Martin Othmar Winterhalter è passata di mano già tre volte. Nel 2008 è stata acquisita da Sofipa (Unicredit). Nel 2014 viene ceduta a Fonds Gilde Buy Out Partners. Dal 2018 il gruppo era controllato dalla società francese Chequers Capital.