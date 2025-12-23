La protezione delle fonti prevale sulla violazione del segreto bancario

Il giornalista economico Lukas Haessig, autore del blog "Inside Paradeplatz", premiato come giornalista dell'anno nel 2019. Keystone / Ennio Leanza

Il Ministero pubblico di Zurigo ha archiviato il procedimento penale contro il giornalista economico Lukas Hässig, che gestisce il portale online di notizie finanziarie Inside Paradeplatz. Al 61enne era stata imputata la violazione del segreto bancario in relazione al caso di Pierin Vincenz, ex Ceo di Raiffeisen.

Nel caso in questione, la tutela delle fonti giornalistiche ostacola in punti essenziali l’acquisizione delle prove, ha comunicato oggi la Procura cantonale. Il procedimento per sospetta violazione del segreto bancario è stato pertanto archiviato con effetto dall’8 dicembre. La sospensione non è tuttavia ancora definitiva, viene precisato.

Nel 2016, in un articolo apparso su Inside Paradeplatz,Collegamento esterno Hässig ha dato il via alle indagini, sollevando interrogativi su alcune partecipazioni azionarie di Raiffeisen in quattro società poi rilevate dalla banca sangallese e sul rapporto tra Vincenz e Beat Stocker, ex responsabile della società di emissione di carte di credito Aduno (ora Viseca).

Il processo d’appello dell’ex CEO di Raiffeisen e dei suoi coimputati inizierà nell’estate del 2026. In primo grado, Vincenz è stato condannato nel 2022 a 3 anni e 9 mesi di carcere per truffa, ripetuta amministrazione infedele e corruzione passiva. Dal canto suo, Stocker è stato condannato a 4 anni di carcere.

In seguito all’inchiesta del giornalista economico, indagini interne condotte dalla banca Raiffeisen hanno infine portato all’intervento dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Secondo Hässig, Stocker lo aveva già minacciato nel 2017, accusandolo di aver violato il segreto bancario. È stato anche l’ex responsabile di Aduno a chiedere che il giornalista venisse indagato.

