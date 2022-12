La Posta e la sfida natalizia dei pacchi

Contenuto esterno

La Posta sta affrontando la sua "alta stagione": dal 25 novembre, giorno del 'Black Friday', fino a Natale, vengono consegnati quasi un milione di pacchi al giorno. Una cifra che rappresenta un aumento del 60% rispetto a un giorno medio.

Nei principali centri pacchi, i nastri trasportatori funzionano per circa 22 ore al giorno, rispetto alle 18 ore dei tempi "normali". Per far fronte a questo aumento, la Posta impiega circa 500 dipendenti temporanei.

E questi sono giorni particolarmente frenetici per la Posta anche al centro pacchi regionale di Cadenazzo dove, nel periodo prenatalizio, transitano oltre 80 mila pacchi al giorno (contro i 45'000 ogni 24 ore nei giorni "normali"). Un'attività che è aumentata negli anni, perché sono sempre maggiori gli acquisti che vengono fatti online.

Aumenta la merce, quindi, ma migliora anche la tecnologia e diminuisce il tempo di consegna. Ogni pacco che transita da Cadenazzo, infatti, arriva al proprio destinatario entro le 24 ore successive. Cifre e tempi impensabili anche solo pochi anni fa.