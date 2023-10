La polizia interviene al domicilio svizzero di Alice Weidel, presidente dell'AfD tedesca

Negli ultimi giorni Alice Weidel ha annullato la sua partecipazione a diverse manifestazioni. Keystone / Eva Manhart

Il 23 settembre scorso, la polizia cantonale di Svitto è intervenuta nella casa di Einsiedeln di Alice Weidel, presidente del partito Alternative für Deutschland. Secondo quanto riportato da diversi media, vi erano forti indizi di un attentato alla famiglia.

05 ottobre 2023

tvsvizzera.it/mar/Keystone-ATS

Mentre in Germania il leader del partito di estrema destra, Tino Chrupalla, è stato ricoverato in terapia intensiva per cause ancora tutte da chiarire - anche se alcuni media hanno attribuito il malore di cui è stato vittima a una "puntura" - in Svizzera la presidente dell'AfD, Alice Weidel, sembra essere stata presa di mira da sconosciuti, stando a quanto emerso mercoledì sera.

La polizia cantonale di Svitto è infatti intervenuta presso il domicilio di Einsiedeln della donna lo scorso 23 settembre. Il portavoce delle forze dell'ordine si è limitato a parlare di un "incidente legato alla sicurezza", ma non ha voluto fornire ulteriori informazioni.

Secondo quanto riportato da diversi media, Alice Weidel e la sua famiglia sono stati trasferiti dalla loro casa in un luogo sicuro, poiché gli indizi circa un possibile attentato si erano moltiplicati.

Il 3 ottobre, giorno festivo in Germania, Alice Weidel ha annullato la partecipazione a un evento nella Repubblica federale per motivi di sicurezza. Martedì ha rinunciato ad apparire in pubblico "come misura precauzionale", ha dichiarato il portavoce del partito.

Alice Weidel non ha neppure partecipato come previsto a un incontro dell'AfD per le elezioni regionali bavaresi a Mödlareuth, in Baviera e Turingia. Non è stato specificato per quanto tempo Alice Weidel avrebbe rinunciato alle sue apparizioni pubbliche. Ha invece fatto una comparsa in un video.

Dichiaratamente lesbica, Alice Weidel convive da anni in Svizzera (mantenendo però anche una residenza in Germania) con la compagna, una produttrice cinematografica elvetica, con la quale ha due figli adottivi. Dapprima ha vissuto a Bienne e dal 2019 risiede ad Einsiedeln.

Un portavoce della presidente dell'AfD ha dichiarato mercoledì sera che la signora Weidel si trova a Maiorca da domenica, confermando un articolo dello Spiegel.