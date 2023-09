La giungla dei prezzi per la ricarica delle auto elettriche

Il costo di una ricarica può variare molto da una stazione all'altra: fino al 100%. © Keystone / Christian Beutler

I prezzi per ricaricare le auto elettriche nelle aree di servizio sono estremamente variabili. Lo ha rilevato il Touring Club Svizzero che ha condotto un’indagine sui prezzi praticati nei punti di ricarica delle stazioni di servizio autostradali. Il potenziale di risparmio è molto alto.

Il Touring Club Svizzero (TCS) rileva che per conseguire il massimo risparmio occorre ricaricare l’auto a casa propria. Ma questo non è sempre possibile. La maggior parte delle persone che vanno in vacanza con l’auto elettrica, per esempio, si servono dell’autostrada. In molti casi, lo stesso vale per i lavoratori.

Il primo problema nelle stazioni di ricarica rapida delle stazioni di servizio autostradali, sono i prezzi che spesso non sono segnalati in modo ben visibile: nelle stazioni di ricarica rapida i prezzi di norma non sono indicati, ma compaiono soltanto al momento dell’autenticazione sullo schermo della stazione di ricarica, oppure possono essere visualizzati tramite la relativa app.

Inoltre, a confondere i consumatori sono i prezzi per kilowattora (kWh), per ricarica o per unità di tempo, che restituiscono un’immagine della struttura dei prezzi poco trasparente.

Gli utenti, rende attento il TCS, sono quindi spesso costretti a stimare il prezzo sulla base dei propri calcoli.

Il TCS ha confrontato i prezzi delle 35 aree di servizio presenti sulle autostrade svizzere dotate di almeno una stazione di ricarica rapida pubblica con una capacità di ricarica di almeno 50 kWh. Ha poi verificato anche il costo dei 18 punti di ricarica Tesla accessibili a veicoli di altri costruttori (Tesla Supercharger).

Il risultato è sorprendente. Una ricarica da 50 kWh ha un costo medio di 34 franchi, che permette al veicolo di percorrere da 250 a 300 chilometri. La ricarica più economica costa 23 franchi, la più cara 46 franchi.

Presso i Tesla Supercharger, la ricarica per un’auto di un produttore diverso da Tesla ha un costo medio di 34 franchi, proprio come nelle stazioni di ricarica rapida citate. Per i possessori di un veicolo Tesla la ricarica costa invece solo 25 franchi.

Il TCS informa però che il massimo risparmio è dato dalla ricarica domestica. Chi ricarica l’auto a casa, infatti, spende soltanto dai 15 ai 20 franchi.