La galleria di base del Gottardo riaprirà solo il 16 agosto

L'interno della galleria di base del San Gottardo. I treni tra il nord e il sud delle Alpi per diversi giorni dovranno passare dal vecchi tracciato. © Keystone / Urs Flueeler

La galleria ferroviaria di base del San Gottardo, chiusa da giovedì 10 agosto a causa di un deragliamento di un treno merci, riaprirà solo il 16 agosto, secondo l’ultimo aggiornamento delle Ferrovie federali svizzere.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 agosto 2023 - 08:28

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

Il tempo necessario a ristabilire il traffico ferroviario nella galleria di base del San Gottardo dopo il deragliamento avvenuto giovedì pomeriggio è molto di più di quello preventivato. Le FFS comunicano che manterranno le restrizioni fino alla mezzanotte del 16 agosto, deviando quindi i treni passeggeri tra la Svizzera tedesca e il Ticino sulla tratta montana del San Gottardo, in entrambe le direzioni. I tempi di percorrenza aumenteranno di circa un'ora. Secondo le FFS, sono possibili anche cancellazioni di treni.

Le FFS dovranno quindi contare sulla vecchia tratta per affrontare la calca prevista per questo fine settimana, quando, a Zurigo, avrà luogo la Street Parade. È inoltre atteso un forte afflusso sull'asse sud-nord per il rientro dalle vacanze.

Per questi motivi è da prevedere che una parte dei passeggeri sarà costretta a viaggiare in piedi, un disagio per il quale le Ferrovie si scusano.

Deragliamento

Giovedì un treno merci è deragliato giovedì nella galleria di base. L'incidente si è verificato poco dopo le 12.45. Ad uscire dai binari sono stati alcuni vagoni di un convoglio diretto verso nord. I vagoni contenevano merce pericolosa, che non è fuoriuscita e non ha causato alcun pericolo.

I treni passeggeri a lunga percorrenza sono stati deviati lungo la vecchia linea panoramica, con ritardi di circa un'ora. Ci sono state anche soppressioni, visto che i treni a due piani non possono circolare sulla vecchia tratta.

Specialisti si sono recati sul luogo del deragliamento per verificare lo stato dei binari e dell'alimentazione elettrica. Stando alla nota della polizia cantonale, i danni al materiale rotabile e all'infrastruttura sono ingenti.