La FIFA può trasferire la sua sede da Zurigo

Riunito venerdì a Bangkok, il Congresso della Federazione internazionale di calcio (FIFA) ha approvato una modifica al suo statuto che crea le basi per consentire eventualmente all'associazione di trasferire la sua sede da Zurigo. La FIFA è nella città sulla Limmat dal 1932.

Zurigo non sarà più menzionata come sede dell’associazione negli statuti della FIFA: è quando hanno deciso venerdì a larga maggioranza (200 voti favorevoli contro quattro contrari, tra cui naturalmente quello della Svizzera) i delegati e le delegate della federazione calcistica internazionale riuniti nella capitale thailandese Bangkok.

Lo statuto rivisto prevede che la sede centrale rimanga a Zurigo fino a quando il Congresso non prenderà una decisione sul suo trasferimento.

Tuttavia, la FIFA ha dichiarato all’agenzia di stampa tedesca Dpa di essere “felice” in Svizzera: “Ci sono molte organizzazioni sportive e internazionali che hanno la loro sede a Ginevra e Losanna. Fino a quando i nostri membri non decideranno diversamente, Zurigo rimarrà la nostra sede”, ha indicato un portavoce della federazione.

Giovedì, i vertici del calcio elvetico avevano detto che non avrebbero appoggiato le modifiche dello statuto. Il presidente dell’Associazione svizzera di football (ASF) Dominique Blanc aveva sottolineato che una partenza rappresenterebbe un danno alla reputazione della Confederazione.

Dal canto loro, le autorità cittadine zurighesi, sempre alla vigilia del voto di Bangkok, avevano dichiarato di non essere a conoscenza di eventuali piani di trasloco. Tuttavia, poiché la FIFA è un’istituzione privata, hanno preferito non commentare ulteriormente la questione.

Una “minaccia seria”

Intervenendo ai microfoni della Radiotelevisione svizzera di lingua francese RTS, Philippe Leuba, ex ministro dello sport vodese, cantone in cui hanno sede decine di federazioni sportive internazionali e il Comitato olimpico internazionale, ha parlato di una “minaccia seria” per Zurigo e la Svizzera.

“Si può naturalmente criticare la FIFA e a volte queste critiche sono giustificate. Ma è una federazione che suscita molto interesse nel mondo e che porta molto”, ha sottolineato Leuba. Un aspetto da non dimenticare è che contrariamente alla decisione odierna, per la quale erano necessari i tre quarti dei voti, la scelta di un’eventuale nuova sede si farà con un voto ordinario, per il quale basterà una maggioranza semplice. “L’Europa – ha proseguito l’ex consigliere di Stato vodese – pesa meno del 25% dei voti e quindi la sede della FIFA potrà essere decisa dai Paesi non europei. Non è irrilevante”.

Da oltre 90 anni a Zurigo

La FIFA ha sede a Zurigo dal 1932. È registrata come associazione nel registro delle imprese. In passato sono circolate voci sulla partenza della FIFA, l’ultima delle quali lo scorso autunno.

La FIFA ha recentemente aperto uffici in altri Paesi, tra cui Parigi. Il suo ufficio legale ha sede in Florida. “Poiché siamo un organo globale, è normale che abbiamo uffici in tutto il mondo, compresi quelli di Miami, Parigi e Giacarta”, ha dichiarato un portavoce della FIFA alla dpa.

