La cultura ancora nel mirino degli attivisti per il clima

Il centro culturale e congressuale di Lucerna (KKL), disegnato da Jean Nouvel. © Keystone / Urs Flueeler

Venerdì sera due attivisti del movimento per la lotta al riscaldamento climatico Renovate Switzerland (rinnovare la Svizzera) hanno interrotto un concerto di musica classica al centro culturale e congressuale di Lucerna (KKL). Il direttore d'orchestra Vladimir Jurowski li ha lasciati parlare e poi ha ripreso il concerto senza essere ulteriormente perturbato.

Questo contenuto è stato pubblicato il 09 settembre 2023 - 12:17

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

Una donna di 28 anni e un uomo di 20 anni sono saliti sul palco durante l'esecuzione della quarta sinfonia di Bruckner da parte della Bayerisches Staatsorchester, l'orchestra dell'opera bavarese, e "si sono incollati alla console del direttore d'orchestra", indica un comunicato diramato la scorsa notte da Renovate Switzerland, che si autodefinisce "una campagna di resistenza civile al clima".

Quella di venerdì sera è stata la quarta azione in un mese di Renovate Switzerland che ha coinvolto eventi culturali e sportivi, tra cui il Locarno Film Festival a inizio agosto.

Nessuna comprensione da parte dell'organizzatore

In un comunicato dell'indomani, il Lucerne Festival, organizzatore del concerto, dice di condividere l'impegno nei confronti della natura. "Tuttavia, non abbiamo alcuna comprensione per il modo in cui i due attivisti hanno agito ieri sera", dichiara, citato nella nota, il direttore della manifestazione Michael Haefliger. Il pubblico e gli artisti sono stati disturbati.

"Per evitare un'escalation, gli attivisti non sono stati allontanati con la forza dalla sala", si legge nel comunicato. In questo modo, è stato possibile continuare il concerto dopo soli quattro minuti.

La polizia ha effettuato diversi controlli sulle persone dopo il concerto e ha pronunciato vari provvedimenti di allontanamento nei confronti di attivisti. Le persone controllate rischiano una denuncia per violazione di domicilio e coazione, indica una nota, pure diramata oggi, delle forze dell'ordine cantonali, che stanno conducendo le indagini.