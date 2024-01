La Confederazione finanzia gli Europei di calcio femminile

La Svizzera come Paese ospitante è già qualificata per il torneo finale. © Keystone / Michael Buholzer

Nel 2025 i campionati europei di calcio femminile si terranno in Svizzera. Per questa occasione il Consiglio federale ha esortato il parlamento a sostenere il grande evento con 4 milioni di franchi. Questo per dare nuovi impulsi allo sport femminile.

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 gennaio 2024 - 14:26

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

L'UEFA Women's EURO 2025 (WEURO25), questa la dicitura ufficiale degli europei di calcio femminile, si svolgerà dal 2 al 27 luglio 2025 nelle città di Basilea, Berna, Ginevra, Zurigo, Lucerna, Sion, San Gallo e Thun. Dopo il Campionato europeo di calcio maschile del 2008 (organizzato con l’Austria), la Svizzera torna ad organizzare un altro evento sportivo internazionale di grande rilievo.

Quello che si svolgerà nella Confederazione è infatti la più grande manifestazione sportiva femminile in Europa e coinvolgerà ben 16 squadre nazionali che saranno suddivise in quattro gironi. La partita inaugurale si terrà il due luglio a Basilea (giocherà la Svizzera: l’avversario non è ancora noto) così come la finale il 27 luglio 2025.

Il Consiglio federale vuole sfruttare le opportunità che questa manifestazione sportiva offrirà alla Svizzera e creare un valore aggiunto. I 4 milioni di franchi sono destinati a misure di promozione dello sport femminile associate in modo specifico al WEURO25.

L’obiettivo è quello di aumentare il numero di ragazze e giovani donne attive nello sport e di incrementare la professionalizzazione nelle strutture del calcio femminile.

Oltre alla Confederazione, svolgono un ruolo fondamentale nel finanziamento delle spese associate all'evento anche WEURO25 SA (la società che organizza l'evento), le città e i Cantoni ospitanti nonché i singoli fornitori di prestazioni sotto forma di contributi propri.