La cittadina di Lichtensteig vince il premio Wakker 2023

Il borgo di Lichtensteig, con meno di mille abitanti nel cuore del Toggenburgo sangallese, è la vincitrice del premio Wakker 2023.

Il premio Wakker Link esternoassegnato ogni anno dal ‘Patriomio svizzero’ e dotato di 20'000 franchi, ricompensa un comune elvetico che si è distinto per la gestione del patrimonio storico-architettonico presente sul suo territorio e il coraggio di reinventarsi attuando idee innovative per riportare vita nelle sue strade. L'attribuzione del premio è stata resa possibile per la prima volta nel 1972 grazie a un lascito al Patrimonio svizzero dell'uomo d'affari ginevrino Henri-Louis Wakker.

Per secoli Lichtensteig è stato il centro urbano benestante del distretto rurale del Toggenburgo. Vi si svolgevano gli scambi commerciali regionali e si produceva per il mercato nazionale e internazionale. Questo piccolo borgo è inoltre considerato una delle sedi di fondazione dell'UBS, e dove fu inventata l'unità di misura del secondo.

Negli anni Settanta del secolo scorso, l'economia locale è entrata in declino e sono spariti centinaia di impieghi nell'industria, nel commercio e nel terziario. Il conseguente calo demografico è continuato fino a pochi anni fa. Numerosi spazi al pianoterra degli edifici del centro e molti stabili industriali nelle aree circostanti sono rimasti inutilizzati. L'inesorabile decadenza è stata un duro colpo per quello che era sempre stato un borgo fiero e prospero.

Oggi Lichtensteig ha ritrovato il suo orgoglio e si presenta come una piccola città inserita in un contesto rurale che offre spazi poco costosi per la realizzazione di progetti di vario tipo, scrive Patrimonio svizzero. Le autorità sostengono le iniziative che riportano vita nei locali vacanti del centro e nei comparti industriali dismessi con proposte interessanti di rivitalizzazione dei luoghi più importanti.

Lichtensteig riesce così ad attirare persone nuove, a fare rimanere quelle che già vi abitano, a promuovere iniziative culturali e in tal modo rafforzare la sua identità di centro urbano inserito in unaregione rurale, sottolinea Patrimonio svizzero.