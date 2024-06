La città di Ginevra vieta le partite degli Europei negli spazi pubblici

Questa scena non si ripeterà a Ginevra. Almeno fino ai quarti di finale. KEYSTONE

Se vivete a Ginevra e pensavate di guardare oggi, mercoledì, la seconda partita della Svizzera contro la Scozia su una terrazza, potreste rimanere delusi: la città ha deciso di vietare a bar, caffè e ristoranti di trasmettere le partite di Euro 2024 negli spazi pubblici fino ai quarti di finale.

2 minuti

tvsvizzera.it/fra con RTS

Le autorità municipali di Ginevra ritengono che si tratti di una questione di “buon senso”. Durante le prime tre settimane di Euro 2024 in Germania, vogliono accentrare i fastidi e i rischi per la sicurezza in un unico luogo: la zona dei tifosi del PlainpalaisCollegamento esterno, in pieno centro.

Malcontento di alcuni…

La decisione della città ha indispettito alcuni locali, tra cui Nadège Perdrizat, membro dell’associazione professionale dei proprietari di ristoranti e alberghi. “È una palese mancanza di fiducia da parte della città nella capacità dei pubblici esercizi di gestire la propria clientela e i propri locali”, ha dichiarato alla trasmissione radiofonica della RTS La Matinale.

…compromesso per gli altri

Mentre alcuni bar temono di perdere la loro clientela e di veder diminuire il loro fatturato, altri lo considerano un buon compromesso, soprattutto perché i tifosi di calcio non sono necessariamente la clientela migliore, secondo Pierre-Jean Firmin, un ristoratore del quartiere ginevrino di Plainpalais.

+ Cosa si può fare in Svizzera per festeggiare una vittoria all’Euro di calcio

“La maggior parte delle persone che vengono a vedere le partite – spiega Pierre-Jean Firmin – bevono qualche birra, mangiano un paio di patatine, e alla fine della partita troviamo una terrazza vuota perché tutti se ne sono andati”.

I tifosi delusi possono sempre ripiegare su altri comuni ginevrini, dove gli schermi saranno ammessi sulle terrazze per tutta la durata di Euro 2024.