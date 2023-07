La breve fuga di un lemure dallo zoo di Basilea

È durata poca l'evasione di un lemure a Basilea. Preoccupa di più la ricerca di una leonessa a Berlino... Copyright 2021 The Associated Press. All Rights Reserved.

Breve passeggiata cittadina per un lemure ospite dello zoo di Basiela. L’animale, scappato giovedì in serata, è stato ritrovato velocemente.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 luglio 2023

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

Evasione di breve durata giovedì sera per un lemure dello zoo di Basilea. L'animale è riuscito a scappare dalla struttura, ma i dipendenti in poco tempo lo hanno localizzato e catturato.

La popolazione è stata avvertita tramite l'app AlertswissLink esterno. Nessuna disposizione particolare è comunque stata emessa, se non quella di segnalare eventuali avvistamenti del fuggiasco, come ha comunicato la polizia basilese, a sua volta coinvolta nelle ricerche.

I lemuri sono proscimmie, un sottordine dei primati, e comprendono specie prevalentemente notturne, caratterizzate da un muso volpino, occhi grandi, coda lunga e zampe adatte ad arrampicarsi sui rami degli alberi.

Malgrado questo lemure, endemico del Madagascar, emetta forti urla piuttosto fastidiose, l'operazione di recupero è stata di ben altro tenore e molto meno pericolosa rispetto a quella che sta tenendo impegnata la polizia nei pressi di Berlino. A sud della capitale tedesca si sta infatti cercando di rintracciare una leonessa.

+ Elefanti passeggiano nel centro di Zurigo

La polizia tedesca sta infatti cercando dall'alba di giovedì 20 luglio un "felino selvatico" in fuga nella zona del Brandeburgo. La polizia del Land ha avvertito gli abitanti del pericolo, invitandoli a non uscire e a non far uscire i propri animali. Le ricerche sono in corso nelle zone Teltow, Kleinmachnow e Stahnsdorf.

L'avvertimento è stato in seguito esteso alle aree meridionali di Berlino, ed è stato inviato un avviso su un'app ufficiale, specificando che sospetta che l'animale sia una leonessa.

La polizia non ha informazioni su chi possa essere il proprietario della leonessa, non essendoci attualmente alcun circo nella zona.

Non è la prima volta...

Non è la prima volta che le cronache registrano animali esotici trovati per le vie delle città. Nel 2018 un fenicottero fuggì dal parco faunistico Dählholzli a Berna e attraversò il centro cittadino. Apparteneva a un gruppo di uccelli giunti a Berna da Basilea l'anno prima.

Nel 2015, i visitatori del Marzilibad di Berna rimasero alquanto stupiti quando videro improvvisamente un pellicano che si aggirava tra teli da bagno, lettini e ombrelloni. Era fuggito sempre dallo zoo Dählholzli.

Come non ricordarsi infine di Sabu, l'elefante del circo Knie, scappato a Zurigo nel 2010. L'animale non era riuscito a trovare la sua stalla all'interno del circo, e pensò bene di farsi un bagno nel lago. Quando tentarono di fermarlo, Sabu scappò verso il centro di Zurigo. Aagenti e operatori vari dovettero faticare parecchio per fermarlo e riportarlo al circo.