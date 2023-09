L'insostenibile peso dei costi sanitari: nuova stangata nel 2024

Le medicine hanno un peso non indifferente sui costi della salute. © Keystone / Christian Beutler

Come ampiamente previsto, i premi dell'assicurazione malattia nel 2024 conosceranno un ulteriore e netto aumento: con un incremento dell'8,7% rispetto al 2023, il premio medio mensile per un adulto ammonterà a 359,50 franchi. Lo ha comunicato, come ogni anno a fine settembre, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

L’assicurazione sanitaria in Svizzera è un tema assai complesso e controverso. Capire chi paga cosa e per cosa si paga un premio assicurativo (privato ma obbligatorio) va spesso oltre le nostre capacità cognitive. Un dato però è chiaro: considerato che le casse malati non posso fare utili sull’assicurazione di base ma neppure rimetterci, i premi pagati dagli assicurati devono “semplicemente” coprire i costi delle prestazioni sanitarie.

Qui, dunque, parliamo unicamente di quanto un cittadino o una cittadina residente in Svizzera sborsa ogni mese o anno per avere la copertura sanitaria di base, che è obbligatoria.

Aumento medio negli ultimi anni 2002: +9,7% 2003: +9,6% 2024, 2010 e 1997: +8,7% 2023: +6,6% 2011: +6,5% 2006: +5,6% 2001: +5,5% 1997: +4,9% End of insertion

E questo ci porta alla notizia del giorno: a seconda del Cantone i premi assicurativi aumenteranno tra il 6,5% e il 10,5%.

Perché un aumento così drastico?

Quando non è facile spiegare i motivi del perché i costi della sanità continuano ad aumentare e a pesare sempre di più sulle spalle dei cittadini, spesso ci si rifugia in una spiegazione apparentemente semplice: il forte rincaro dei premi nel 2024 – proprio come indica l'UFSP - è riconducibile a molteplici fattori.

Quali? Vediamoli. L’UFSP inizia citando l’aumento dei costi sanitari in generale, dovuto non da ultimo anche all’inflazione e al carovita. Inoltre, i premi pagati nel 2023 non copriranno i costi delle prestazioni erogate nel 2023. Non solo. Un numero sopra la media di assicurati ha cambiato assicuratore nel 2023 o ha scelto una franchigia più elevata per ridurre l'onere dei premi. Pertanto, in media nel 2023 i premi sono aumentati in misura inferiore (+5,4 %) a quanto preannunciato (+6,6 %). Però, e c’è sempre un però, le minori entrate derivanti dai premi tenuti più bassi lo scorso anno devono ora essere incluse nel calcolo dell'evoluzione dei premi del 2024. In breve, per capirci, quello che non abbiamo pagato quest’anno lo pagheremo l’anno prossimo.

In più, per evitare proprio questo tipo di situazione, nel premio del 2024 verrà anche tenuto in considerazione l'aumento dei costi sanitari del 2024. Ecco perché, sommando tutti i fattori citati (dimenticavamo inoltre l'invecchiamento della popolazione, i nuovi medicamenti e trattamenti più cari nonché un aumento delle prestazioni sanitarie, come quelle ospedaliere ambulatoriali o di fisioterapia), il premio che ogni cittadino o cittadina dovrà pagare obbligatoriamente l’anno prossimo sarà particolarmente salato.

Aumenti tra il 6,5% e il 10,5%

Come spesso ricordato, l’ammontare dei premi dipende in maniera preponderante dal Cantone di domicilio (vedi tabella). La stessa compagnia assicurativa, infatti, offre le stesse prestazioni di base a costi decisamente diversi a dipendenza del Cantone di residenza del cliente. Nel 2024 – e non è una consolazione – il costo medio salirà in tutti i cantoni. il Ticino è quello che registra la maggiore progressione (+10,5%) seguito da Zugo (+10,2%) e Appenzello Esterno (+10,1%). Incrementi elevati anche nei cantoni di Vaud (+9,9%), Neuchâtel (+9,8%), Friburgo (+9,6%), Turgovia (+9,5%), Nidvaldo (+9,5%), Ginevra (+9,1%) e Giura (+9,1%).

Gli aumenti più contenuti saranno in Obvaldo (+6,7%), Appenzello Interno (+6,5%) e Basilea Città (+6,5%). Nei Grigioni la crescita sarà dell'8,3%. Pure dell'8,3% risulterà il rialzo nei cantoni di Berna e Zurigo.

Sebbene il premio medio sia un concetto astratto perché ci sono troppi fattori che influiscono sull’ammontare del premio finale (ogni cittadino o cittadina ha pressoché un premio diverso e personalizzato), nel 2024 il premio medio degli adulti (dai 26 anni) e quello dei giovani adulti (19-25 anni) subirà un rincaro dell'8,6%. Quello dei minorenni aumenterà del 7,7%.

Tanto per capirci, una famiglia di Lugano composta dai genitori e due figli (uno di 20 anni e una di 16), paga un premio medio mensile di 1'478 franchi. La stessa famiglia a St. Moritz nei Grigioni ne paga 1075.

Aumento dei costi dovuto a diversi fattori (bis)

Nel 2022 i costi delle prestazioni sanitarie per assicurato sono cresciuti in misura maggiore nel settore ospedaliero-ambulatoriale (+8,5%) che in quello degli studi medici (+5,1%). Il numero di consultazioni mediche per paziente è stabile, tuttavia i costi per consultazione aumentano.

Nel 2022 i medicamenti sono stati responsabili del 22% dei costi. La crescita dei costi dei medicamenti del settore ambulatoriale (+5,5 %) si è attestata a un livello costantemente elevato. Gli antitumorali, gli immunosoppressori e gli antidiabetici hanno fatto registrare la crescita più netta e sono responsabili del 50% dell'aumento dei costi per assicurato nel 2023. Anche le richieste eccessive di prezzo per le nuove omologazioni e il ricorso troppo frequente ai preparati originali influiscono sulla progressione dei costi.

Aumento dei costi dovuto a diversi fattori (ter)

A causa del progresso medico-tecnico e dell'evoluzione demografica, i costi della sanità continueranno ad aumentare in futuro. Il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento due pacchetti di misure di contenimento dei costi nel settore dell'assicurazione malattie. Nella sessione parlamentare in corso, le Camere federali delibereranno sul secondo pacchetto di misure. L'obiettivo principale è la promozione di nuovi modelli per la fissazione dei prezzi dei medicamenti.

In attesa che succeda qualcosa, l'insostenibile peso dei costi sanitari ci riserva anche per il 2024 una bella stangata.