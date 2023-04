L'esodo pasquale è già iniziato

Verso mezzogiorno di sabato la coda ha raggiunto i 15 km. © Keystone / Urs Flueeler

L'esodo pasquale è cominciato con una settimana d'anticipo: al portale nord della galleria autostradale del San Gottardo si sono formati 15 km di colonna, stando al Touring club svizzero, con tempi d'attesa di oltre due ore. Anche alla dogana autostradale di Chiasso i temi di attesa stanno aumentando.

Questo contenuto è stato pubblicato il 01 aprile 2023 minuti

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

Nei Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna come in alcuni Länder tedeschi le ferie di Pasqua sono cominciate già oggi. Ad attirare i turist tedeschi e svizzero tedeschi verso sud sono anche le condizioni meteo. Mentre a nord delle Alpi venti tempestosi e pioggia la fanno da padrone, in Ticino e in Italia del nord splende il sole. Le previsioni danno tempo abbastanza bello per tutta la settimana.

L'Ufficio federale delle strade e Viasuisse hanno lanciato "un allerta traffico" per mercoledì prossimo. Le autorità si attendono una "valanga" di viaggiatori proveniente dai Cantoni della Svizzera tedesca e anche da alcuni Länder della Germania. Le code al portale nord del San Gottardo potrebbero sbriciolare ogni record registrato finora.