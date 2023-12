Italia-Svizzera, incontro fra diplomazia e politica

Le bandiere svizzera e italiana, al Museo delle Dogane di Gandria (TI). Keystone / Elia Bianchi

A Berna oggi l'ambasciatore italiano in Svizzera ha presieduto una riunione con rappresentanti della politica e della diplomazia a cavallo della frontiera.

Dalla promozione della lingua e della cultura italiana ai tempi d'attesa per il rilascio dei passaporti, passando per la programmazione culturale, commerciale e scientifica per il 2024. Fino ai collegamenti stradali e ferroviari transalpini, e all'entrata in vigore dell'accordo sulla fiscalità dei frontalieri e sul telelavoro.

Menu ricco per l'incontro bilaterale oggi, lunedì, a Berna presieduto dall'ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado, con la partecipazione dei capi degli uffici consolari e dei rappresentanti eletti della comunità italiana in Svizzera. Fra loro, ha fatto sapere un comunicato stampa pubblicato dall'ambasciataLink esterno, c'erano i deputati del Parlamento italiano Simone Billi, Toni Ricciardi e Federica Onori, i membri del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIELink esterno) Svizzera, i presidenti dei Comites di ZurigoLink esterno, Berna, San Gallo e Losanna e i capi degli uffici consolari di Zurigo, Lugano, Basilea, Ginevra e Berna.

La discussione - precisa ancora il comunicato - ha toccato anche, tra gli altri punti, l'organizzazione degli uffici consolari e i loro rapporti con il pubblico. È stata inoltre illustrata la programmazione culturale, commerciale e scientifica per il 2024, ed in particolare la riunione del Sistema ItaliaLink esterno assieme agli imprenditori italiani in Svizzera prevista per il 30 gennaio a Berna.