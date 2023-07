Incendio in Vallese, chiuso lo spazio aereo

Il bosco in fiamme sopra Bitsch in Alto Vallese. © Keystone / Jean-christophe Bott

L’incendio scoppiato quattro giorni fa nell’Alto Vallese non è ancora stato domato. Per preservare le attività di soccorso dei servizi di emergenza, sia a terra che in volo, lo spazio aereo intorno al villaggio di Bitsch è stato chiuso a tutti gli aeromobili civili (compresi i droni) come misura preventiva.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 luglio 2023

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

Lo ha comunicato venerdì l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC). La chiusura dello spazio aereo è temporanea e durerà fino alle 23.59 del 28 luglio, precisa l'UFAC, che ha aggiunto che non verranno rilasciati permessi speciali.

L'incendio boschivo divampato lunedì pomeriggio non è ancora stato domato e, a causa della presenza di diversi focolari, la situazione potrebbe velocemente peggiorare qualora il vento dovesse nuovamente imperversare alimentandone le fiamme.

La notte appena trascorsa è stata tuttavia relativamente tranquilla, rassicura Franz Mayr dello stato maggiore di condotta del comune di Bitsch. Venti pompieri hanno monitorato l'incendio, il quale non si è propagato ulteriormente.

A preoccupare Mayr sono però le previsioni meteorologiche. Anche se ci si può attendere qualche rovescio nella zona, le raffiche di vento annunciate dagli esperti potrebbero riattizzare il fuoco.

Per le operazioni di spegnimento, nel corso della giornata di venerdì verranno impiegati altri cinque o sei elicotteri nonché un'ottantina di vigili del fuoco. Le temperature del terreno si aggirano tutt'ora attorno ai 200 gradi.