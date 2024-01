Incendio a Wiggen, i tre bambini sono morti

Quello che rimane della casa in seguito al'incendio. Keystone

I bambini che risultavano dispersi dopo lo scoppio di un incendio in una casa di Wiggen, nel canton Lucerna, sono morti. Lo hanno fatto sapere le autorità.

Non sono ancora chiare le cause dell'incendio che è scoppiato nella notte tra domenica e lunedì a Wiggen, nel canton Lucerna, provocando la morte di tre bimbi di sei, sette e nove anni e il ferimento di altre tre persone (i genitori dei bimbi e il nuovo compagno della madre).

Gli inquirenti forniranno informazioni non appena ci saranno novità, ha dichiarato Yanik Probst, portavoce della polizia di Lucerna rispondendo a una richiesta dell'agenzia stampa Keystone-ATS. L'identificazione formale dei tre corpi senza vita recuperati dalle macerie dell'edificio andato in fumo non è ancora stata possibile, ma già nella giornata di lunedì gli inquirenti avevano indicato che si tratta con molta probabilità dei tre bambini dispersi nel rogo.

Le ricerche dei tre piccoli - protrattesi per tutta la mattina di lunedì - sono state rese difficoltose dal fatto che l'intera struttura era pericolante in seguito all'incendio: inizialmente i pompieri non hanno potuto entrare nell'edificio. Godi Studer, comandante dei vigili del fuoco di Escholzmatt-Marbach, ha precisato che tali decisioni sono difficili da prendere, ma che la sicurezza dei soccorritori viene prima di tutto.

L'incendio, che ha completamente bruciato la casa contadina, è stato segnalato alla polizia alle 1:20 di mattina. I servizi di emergenza hanno trovato tre adulti feriti davanti alla casa in fiamme, due dei quali sono stati portati in ospedale in condizioni serie. La terza persona è rimasta leggermente ferita e ha ricevuto le cure del caso.