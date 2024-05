Inaugurato un nuovo centro per richiedenti l’asilo in Ticino

Il centro potrà accogliere fino a 350 persone.

È stato inaugurato venerdì a Balerna, nel canton Ticino, un nuovo centro federale per richiedenti l'asilo. La struttura, che sarà operativa da inizio giugno, potrà ospitare fino a 350 persone.

Venerdì, in presenza delle autorità cantonali e comunali è stato inaugurato a Balerna, nel canton Ticino, un nuovo centro per richiedenti l’asilo. La struttura – definita “moderna ed efficiente” nel corso della conferenza stampa organizzata in occasione della sua presentazione – sarà operativa a partire da giugno e potrà ospitare fino a 350 persone, che potranno rimanervi per un massimo di 140 giorni.

Gli alloggi del nuovo centro sono suddivisi in camere per famiglie, camere per uomini soli e camere per minori non accompagnati, oltre ad alcuni spazi ricreativi e due aule scolastiche. La gestione della struttura sarà responsabilità della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), che ha affidato a due società il compito di assistenza dei e delle richiedenti e del mantenimento della sicurezza.

Progettato in un momento in cui il flusso migratorio non era forte come oggi, il centro, ha dichiarato il sindaco di Balerna durante l’incontro con la stampa, non deve essere l’unico punto di accoglienza di rifugiati e rifugiate. Le autorità della Svizzera interna sono state invitate ad ‘alleggerire’ il lavoro del canton Ticino creando altre strutture di accoglienza di questo tipo.

