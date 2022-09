Inaugurato l'edificio più alto della Svizzera

I due edifici piu alti della Svizzera, entrambi appartenentei al gruppo farmaceutico Roche. © Keystone / Michael Buholzer

A Basilea inaugurato il grattacielo più alto della Svizzera. L'edificio progettato dal famoso studio d'architettura Herzog & de Meuron misura 205 metri.

Questo contenuto è stato pubblicato il 02 settembre 2022 - 23:30

Si è ben lontani dai 729,80 metri del Burj Khalifa di Dubai, ma dall'alto dei suoi 205 metri la Roche Tower 2 di Basilea non sfigura in Europa. L'edificio, inaugurato venerdì alla presenza del presidente della Confederazione Ignazio Cassis, entra infatti a far parte della top 50 dei grattacieli più alti del Vecchio Continente, in una classifica dominata dal Laktha Center di San Pietroburgo (462,50 metri).

Contenuto esterno





Progettata dallo studio d'architettura basilese Herzog & de Meuron, la torre sorge di fianco alla Roche Tower 1, che coi suoi 178 metri deteneva già il primato di edificio più alto della Svizzera.

Secondo la multinazionale farmaceutica Roche, proprietaria dell'immobile, si tratta di uno degli edifici per uffici più sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico al mondo. È riscaldato dal calore residuo e raffreddato dall'acqua di falda.