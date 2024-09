In Svizzera si beve sempre meno alcol

In aumento il fenomeno del "binge drinking". Keystone / Petra Orosz

Il consumo di bevande alcoliche nella Confederazione è stabile da 30 anni, ma i consumatori quotidiani sono diminuiti.

Keystone-ATS

In Svizzera nel 2022 quattro persone su cinque sopra i 15 anni di età hanno consumato alcol. Si tratta di un dato stabile da 30 anni. Gli individui che consumano bevande alcoliche quotidianamente sono invece diminuiti di quasi due terzi.

Con l’aumento dell’età vi è anche un incremento del consumo giornaliero di alcol: fra gli over 65 l’abitudine riguarda un terzo degli uomini e un settimo delle donne, ha comunicato martedì l’Ufficio federale di statistica (UST).

Se il consumo quotidiano è in calo, dal 2007 risulta in aumento il cosiddetto binge drinking, ovvero l’assunzione di grandi quantità di bevande alcoliche in un lasso di tempo ridotto. Fra le donne l’incremento (dal 6% all’11%) è più netto che fra gli uomini (dal 16% al 19%). Si tratta di un fenomeno che riguarda principalmente i e le giovani fra i 15 e i 24 anni. Quasi un terzo degli individui in questa fascia di età nel 2022 si è ubriacato almeno una volta al mese.

Sempre nell’anno preso in considerazione, la bevanda più amata è risultata il vino, con il 49% delle persone che l’ha bevuto almeno una volta a settimana. Seguono la birra con il 38%, i superalcolici con il 16% e gli alcopops con il 2%.

L’eccesso di alcol è una delle principali cause di morte precoce, e in generale ha un forte impatto fisico e psichico. La statistica dell’UST si basa su dati dell’Indagine sulla salute in Svizzera raccolti fra il 1992 e il 2022.