In Svizzera nel 2023 c’è stato un record d’interruzioni di gravidanza

Altri sviluppi Impianti di risalita, la stagione parte male in Svizzera, tiene il Ticino Questo contenuto è stato pubblicato al Complice il maltempo, la stagione estiva è partita in modo negativo per gli impianti di risalita in Svizzera, mentre in Ticino si sfiora la stabilità. Di più Impianti di risalita, la stagione parte male in Svizzera, tiene il Ticino

Altri sviluppi UBS, Mister prezzi si attiva per evitare che sfrutti sua posizione Questo contenuto è stato pubblicato al UBS ha una posizione dominante in alcuni settori e Mister prezzi Stefan Meierhans si attiva per evitare possibili abusi, in particolare nel campo degli interessi: per il momento punta sul dialogo, ma non sono esclusi interventi più incisivi. Di più UBS, Mister prezzi si attiva per evitare che sfrutti sua posizione

Altri sviluppi Beryl, ha provocato finora otto vittime Questo contenuto è stato pubblicato al L'uragano Beryl continua il suo percorso di distruzione nei Caraibi. Nelle scorse ore la tempest si è abbattuta sulla Giamaica ed è ora diretta verso la penisola dello Yucatan, nel sud del Messico. Di più Beryl, ha provocato finora otto vittime

Altri sviluppi Una chiara maggioranza in Svizzera è contraria alla privatizzazione di Swisscom Questo contenuto è stato pubblicato al Quasi il 70% degli aventi diritto al voto in Svizzera si oppone alla privatizzazione di Swisscom, secondo un sondaggio commissionato da Syndicom. Di più Una chiara maggioranza in Svizzera è contraria alla privatizzazione di Swisscom

Altri sviluppi Una donna svizzera muore nello schianto di un van a Bari Questo contenuto è stato pubblicato al Una donna svizzera di 44 anni è morta e sei altre persone sono rimaste ferite - due delle quali in maniera grave - in un incidente verificatosi mercoledì a Bari, sull'autostrada A14 in direzione Pescara. Di più Una donna svizzera muore nello schianto di un van a Bari

Altri sviluppi Vallese, torrente in piena spazza via una discarica Questo contenuto è stato pubblicato al Il torrente Le Frignoley è uscito dagli argini mercoledì. Il rischio è che i detriti blocchino il fiume Drance, causando inondazioni. Intanto le autorità hanno fatto evacuare un campeggio e hanno fatto chiudere due strade nell'alta Val de Bagnes. Di più Vallese, torrente in piena spazza via una discarica

Altri sviluppi Per l’UE la compagnia Ita può essere ceduta a Lufthansa Questo contenuto è stato pubblicato al La Commissione europea ha approvato le nozze tra Ita e Lufthansa. Di più Per l’UE la compagnia Ita può essere ceduta a Lufthansa

Altri sviluppi Gli “expat” non si sentono benvenuti in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato al I lavoratori specializzati che vengono in Svizzera apprezzano il salario, ma si lamentano dei costi dell'alloggio e della vita sociale: Di più Gli “expat” non si sentono benvenuti in Svizzera

Altri sviluppi Tappi che non si staccano? In Svizzera molte bottiglie come prima Questo contenuto è stato pubblicato al Da oggi, 3 luglio, nell'UE scatta l'obbligo dei tappi che non si staccano dalle bottiglie di plastica, ma in Svizzera c'è chi non intende seguire la direttiva europea Di più Tappi che non si staccano? In Svizzera molte bottiglie come prima