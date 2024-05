In Svizzera il 45% delle api selvatiche è minacciato

Non ci sono solo cattive notizie: alcune specie ritenute estinte nel 1994 sono tornate a vivere in Svizzera. KEYSTONE

A pochi giorni dalla Giornata internazionale delle api, che cade il 20 maggio, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha pubblicato venerdì la nuova Lista rossa delle api, che fa il punto sulle specie minacciate.

1 minuto

tvsvizzera.it/mar/Keystone-ATS

“Delle 615 specie [di api, ndr] valutate, 279 (45,4%) sono inserite nella Lista rossa. Tra queste una percentuale particolarmente elevata è costituita dalle api specialiste, da quelle che nidificano nel terreno, volano in estate o popolano le zone pianeggianti”, scriveCollegamento esterno l’UFAM.

Questa situazione, prosegue l’ufficio, “è da ricondurre principalmente a una scarsa offerta di fiori per la raccolta di polline e nettare e alla mancanza di siti di nidificazione”. L’analisi evidenzia anche che la situazione delle api in Svizzera corrisponde a quella riscontrata in Germania, in Belgio e nei Paesi Bassi.

+ Come adeguare i metodi di apicoltura per salvare le api

Ci sono però anche buone notizie: alcune specie ritenute estinte nel 1994 sono tornate a vivere in Svizzera, in particolare in biotopi d’importanza nazionale come i prati secchi. Infine, a seguito del cambiamento climatico, alcune specie di api selvatiche termofile raggiungono nuovamente o per la prima volta il nostro Paese, dopo essere scomparse per molti decenni.

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative