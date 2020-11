Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Mentre i coronascettici si fanno sempre più aggressivi, i contagi da Covid superano di nuovo 10'000 in 24 ore e in diversi cantoni francofoni scatta il mini-lockdown. Intanto, l'ex CEO del terzo gruppo bancario elvetico è stato rinviato a giudizio, un'inchiesta dell'antimafia di Milano su un traffico di rifiuti porta fin nella Svizzera italiana e il numero di frontalieri in Svizzera registra un'ulteriore crescita. Riepilogo della settimana.

Abbiamo aperto la settimana con un approfondimento sul traffico illecito di beni culturali e una buona notizia: la Svizzera ha appena restituito all'Italia 27 beni di inestimabile valore storico e artistico.

Altro traffico illecito è quello dei rifiuti, smantellato in questo caso dall'antimafia di Milano: sequestrate 24 tonnellate di materiale, e aziende, capannoni e automezzi. L'onda lunga dell'inchiesta è arrivata fin nella Svizzera italiana, con l'arresto di un italiano residente a Mesocco.

Intanto, mentre nei cantoni della Svizzera francese sono tornati a chiudere ristoranti, attività ricreative e talvolta i negozi non essenziali, cresce la preoccupazione delle autorità di pubblica sicurezza svizzere per i cosiddetti coronascettici, le cui affermazioni e azioni sempre più radicali prendono di mira politici, virologi e giornalisti.

Martedì è stato rinviato a giudizio l'ex presidente della direzione di Raiffeisen, banca cooperativa che figura tra gli istituti di importanza sistemica in Svizzera ('too big to fail'). Pierin Vincenz è accusato dalla procura zurigihese di truffa per mestiere, appropriazione indebita, falsità in documenti e corruzione passiva.

Sempre martedì sono stati resi noti i nuovi dati sui lavoratori frontalieri in Svizzera. Alla fine del terzo trimestre 2020, sull'insieme del territorio elvetico, erano 341'000. Il loro numero è più che raddoppiato dai circa 164'000 del 2002, anno in cui entrò in vigore la libera circolazione delle persone Svizzera-UE.

Mercoledì è stata invece superata per la seconda volta una soglia psicologica: quella dei 10'000 nuovi contagi da coronavirus in 24 ore. L'esercito tornerà in aiuto agli ospedali: sino a 2'500 militari potranno essere impiegati in appoggio del settore sanitario civile da qui al 31 marzo 2021.

Giovedì, infine, la compagnia aerea elvetica Swiss ha annunciato perdite nei primi mesi dell'anno per oltre 400 milioni di franchi (a fronte di un utile equivalente nello stesso periodo del 2019). Per far fronte al calo dei ricavi e dei passeggeri (-69,8%), il gruppo procederà a un'ampia ristrutturazione.