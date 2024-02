In crescita i casi di maltrattamenti di minori

Gli esperti e le esperte del gruppo per la tutela dei bambini del Kindespital di Zurigo hanno notato un incremento soprattutto dei casi di trascuratezza. Keystone / Walter Bieri

Nel 2023 il gruppo per la tutela dei bambini attivo all'Ospedale pediatrico di Zurigo ha registrato 679 casi di maltrattamenti, accertati o sospettati, sui minori. È il quinto anno consecutivo che si osserva un aumento.

Questo contenuto è stato pubblicato il 01 febbraio 2024 - 11:22

tvsvizzera.it/mar/Keystone-ATS

In base ai dati pubblicati giovedì, l'anno scorso nella struttura zurighese sono stati accertati 518 casi di maltrattamentiLink esterno, mentre in altri 123 i sospetti non hanno potuto essere confermati ma neppure dissipati.

Si tratta di 32 casi in più rispetto all'anno precedente e del quinto aumento consecutivo.

Più bambini trascurati, meno abusi fisici

I casi vengono registrati in base a cinque categorie: abuso fisico e psicologico, abuso sessuale, negligenza e sindrome di Munchausen per procura. Ad aumentare sono stati l'anno scorso soprattutto i casi sospetti di bambini e bambine trascurati, che hanno ormai raggiunto il 25% di tutte le segnalazioni. In un anno si è così passati da 130 a 170 di questi casi. E a titolo di paragone, nel 2017 solo l'11% dei casi rientrava in questa categoria.

I casi principali di maltrattamenti fisici, che nel 2022 hanno raggiunto il 31% del totale (200), hanno invece registrato l'anno scorso una leggera diminuzione al 27% (183). La medesima percentuale è rappresentata dai casi di abusi sessuali.

+ Il Governo svizzero vuole inserire nel Codice civile anche il divieto della violenza psicologica contro i minori

La trascuratezza è in tutto il mondo una delle forme più comuni di abusi su minori, scrive il gruppo di tutela dell'Ospedale pediatrico zurighese. Questi casi si verificano in particolare quando i genitori o altre persone a cui sono affidati i bambini si astengono in modo persistente o ripetuto da azioni di cura necessarie per il loro sano sviluppo fisico e psicologico.

Aumento dovuto alla maggiore sensibilità?

I motivi dell'aumento dei casi di negligenza possono essere legati a una maggiore sensibilità a questa forma di abuso, un aumento reale dei casi o una combinazione di entrambi i fattori, precisa l'ospedale. È comunque importante prestare attenzione in futuro ai segni più subdoli di questa forma di abusi, che si tratti del pediatra, della scuola o del quartiere.

Il rischio di abbandono è maggiore nelle famiglie con reddito insufficiente, si legge ancora nella nota. La povertà è causa di stress, che può impedire ai genitori di soddisfare i bisogni materiali ed emotivi dei figli. Altri fattori di rischio possono essere l'uso di alcol e droghe o una malattia mentale dei genitori.