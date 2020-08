Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

La balneazione è tornata ad essere possibile in settimana nel lago di Neuchâtel, dopo che la morte di sei cani in 24 ore aveva rivelato la presenza di cianobatteri e le autorità avevano dovuto vietare di fare il bagno in un tratto di costa di un paio di chilometri. Ma intanto ci si chiede se il riscaldamento climatico non creerà in futuro le condizioni ideali per far proliferare quelle che un tempo si chiamavano alghe azzurre.

La presenza di cianobatteri è stata confermata, ma i risultati delle analisi hanno dato valori negativi circa la presenza di tossine. Il vento e la pioggia hanno rimescolato le acque del lago e i cianobatteri visibili in superficie sono praticamente scomparsi, hanno comunicato mercoledì le autorità dei tre cantoni su cui si affaccia il lago (Neuchâtel, Vaud e Friburgo).

Alla popolazione è comunque richiesta prudenza. Benché i rischi per la salute umana siano limitati, in caso di ondate di caldo i cianobatteri possono ancora proliferare e i bambini devono evitare di bere l'acqua del lago o mettere in bocca i ciottoli delle spiagge. L'attenzione va estesa ai piccoli animali domestici.

I sei cani avevano nuotato in acque molto contaminate. Ma un fenomeno simile non si era mai visto prima, hanno spiegato le autorità a fine luglio.

I cianobatteri si sviluppano in acque piuttosto stagnanti, con colonie a forma di massa gelatinosa o filamenti che galleggiano. La loro crescita è favorita dalle alte temperature. È l'ingestione che provoca l'intossicazione. Numerose specie sono capaci di produrre tossine che agiscono a livello nervoso ed epatico e possono essere esiziali anche per l'uomo se in acqua vi sono concentrazioni molto alte. Fine della finestrella

Venerdì scorso, le autorità di Neuchâtel avevano vietato la balneazione nel tratto di lago tra la foce dell'Areuse e Colombier, poco a ovest del capoluogo cantonale, e sconsigliato di fare il bagno in tutte le altre spiagge.

La presenza dei cianobatteri è nota anche nei laghi di Zurigo, Greifen (ZH) e Baldegg (LU), ma il fenomeno di solito non presenta più inconvenienti dopo il passaggio di temporali e piogge.

Ci si pone però una domanda per il futuro, considerato che il motivo del picco nella produzione di tossine non è noto: il riscaldamento climatico favorirà il proliferare di cianobatteri e incidenti come l'avvelenamento dei sei cani? Purtroppo, un antidoto non è disponibile e la morte dei quadrupedi interviene rapidamente, ha spiegato venerdì la veterinaria cantonale Corinne Bourquin.





