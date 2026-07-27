Illuminazione pubblica in tilt? Colpa delle formiche

Nei lampioni le formiche trovano un habitat accogliente. Keystone-SDA

L'illuminazione pubblica del comune di Orges, nel Canton Vaud, ha problemi di funzionamento a causa... delle formiche. I piccoli insetti hanno infatti accumulato sabbia all'interno dei sistemi elettrici.

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RTS, Violette Cantin/juma

L’accumulo di sabbia è un segno caratteristico dell’inizio di un’infestazione di formiche. “Ciò danneggia tutta la parte elettrica e il lampione va in avaria”, ha spiegato il vicesindaco del comune vodese, Damien Gfeller, al radiogiornale della Radiotelevisione svizzera di lingua francese RTS.

Non è la prima volta che Orges, i suoi 425 abitanti e i 70 lampioni del Comune, sono confrontati con questo problema. Due o tre volte all’anno, un elettricista interviene per riparare i pali della luce difettosi a causa dalle formiche, per un costo annuale di alcune centinaia di franchi.

“Un lampione che non funziona può avere conseguenze per un intero quartiere; per questo facciamo intervenire rapidamente un tecnico affinché individui il guasto il più presto possibile e ripristini un’illuminazione adeguata e coerente”, sottolinea Damien Gfeller.

Habitat accogliente

Secondo Anne Freitag, conservatrice del Museo cantonale di scienze naturali di Losanna, le formiche scelgono queste installazioni elettriche per il calore che emettono. “Ci sono sempre piccoli fori attraverso i quali possono passare e poi vi trasportano della terra perché cercano di costruire una struttura che ricordi il loro formicaio”, spiega.

Il fenomeno resta comunque marginale. I fornitori di energia elettrica della Svizzera romanda contattati dalla RTS hanno dichiarato di non aver mai sentito parlare di un problema simile.

Il problema dovrebbe però continuare nel comune di Orges, poiché al momento non è prevista alcuna misura preventiva. “Per un piccolo Comune è complicato effettuare grandi investimenti e sostituire l’intero parco dei lampioni. Quindi continueremo così e, in futuro, valuteremo se sarà necessario cambiare l’illuminazione”, afferma Damien Gfeller.

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