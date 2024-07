Il WEF e il suo fondatore Schwab denunciati a New York

Questo contenuto è stato pubblicato al La star americana Taylor Swift ha fatto la sua prima apparizione su un palco in Svizzera allo Stadio del Letzigrund di Zurigo ieri sera. Il concerto è iniziato col botto e la popstar ha intrattenuto il pubblico per più di 3 ore.

Il merito di una contrazione annuale dell'8,8% è principalmente dell'efficienza degli immobili e del maggiore impiego delle energie rinnovabili per il riscaldamento. Il WWF rammenta che siamo tuttavia lontani dall'obiettivo.

Internet, con i social network e l'intelligenza artificiale, sta stravolgendo i consueti rituali del lutto e mette le famiglie in condizione di dover affrontare una serie di questioni che spesso non vengono messe in conto.

