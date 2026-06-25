Il voto in Svizzera è una questione di età

Gli anziani votano più dei giovani. Keystone / Gaetan Bally

L'età media di chi vota in Svizzera è di circa 60 anni, un dato che evidenzia una marcata differenza di partecipazione tra giovani e anziani con conseguenze politiche concrete, come dimostra il voto sulla tredicesima AVS.

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Keystone-ATS

In Svizzera le persone anziane votano molto più spesso di quelle giovani. L’età media di chi si reca alle urne è di circa 60 anni, indica giovedì il think tank Avenir Suisse.

Secondo l’analisi di Avenir Suisse, questo dato è nettamente superiore all’età media della popolazione (43 anni) e a quella delle persone con diritto di voto (53,5 anni). Una differenza che si spiega principalmente con la disparità nel tasso di partecipazione. Tra il 2020 e il 2024, mentre oltre il 60% delle persone tra i 70 e i 79 anni ha votato, la partecipazione è stata solo del 30% circa per la fascia di età 25-29 anni.

Questa tendenza ha conseguenze politiche concrete. La tredicesima rendita AVS, accettata dalla maggioranza di chi ha votato ma rifiutata da chi ha meno di 40 anni, ne è un esempio.

Divario tra donne e uomini

Mentre tra le persone più giovani le donne votano un po’ più spesso degli uomini, questo rapporto si inverte con l’età. A partire dai 75 anni, la partecipazione femminile alle votazioni è nettamente inferiore a quella maschile, un dato probabilmente dovuto in parte all’introduzione del diritto di voto per le donne nel 1971. All’epoca, l’età minima per poter votare era di 20 anni. Le donne nate nel 1950 o prima non hanno quindi potuto esercitare il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età. Si tratta proprio delle donne che oggi hanno più di 75 anni.

Secondo l’analisi, misure come l’abbassamento del diritto di voto a 16 anni avrebbero solo un effetto marginale su questo divario di partecipazione tra giovani e anziani.

L’età media elevata di chi vota non costituisce di per sé un deficit democratico, ma è una realtà che non può essere ignorata nel processo decisionale politico, soprattutto quando i costi e i benefici di un tema sottoposto a votazione sono ripartiti in base all’età, commenta Avenir Suisse.

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