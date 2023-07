Il turismo svizzero scopre le donne

Svizzera Turismo ritiene che il settore delle attività all'aria aperta abbia un grande potenziale per attirare una nuova clientela femminile. Keystone / Gian Ehrenzeller

Svizzera Turismo ha lanciato una campagna per una proposta rivolta alle sole donne. Si tratta di una nuova tendenza turistica in piena espansione nella Confederazione.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 luglio 2023

Si è partiti da una proposta ciclistica al 100% femminile e da allora la gamma di attività offerte ha continuato ad ampliarsi. Il prossimo evento è un fine settimana di mountain bike (il 22-23 luglio) a La Berra, comprensorio situato nella regione della Gruyère, nel canton Friburgo.

"È la prima volta che organizziamo un evento di questo tipo in Romandia", spiega Denise Ruiz, direttrice della Berra Bike School, all'origine della manifestazione. "Avevo l'idea di qualcosa del genere già da qualche anno: ma è stata la campagna di Svizzera Turismo a convincermi a realizzarla lo scorso ottobre".

Il concetto è quello di offrire corsi di tecnica, meccanica e yoga esclusivamente alle donne. Ma le altre attività sono aperte a tutti, tiene a precisare Ruiz: test di biciclette, officina di meccanica, bancarelle di cibo e bevande, massaggi e tatuaggi. "Non si tratta di un evento femminista: tutti sono i benvenuti! Per i bambini sarà disponibile un asilo nido". Sabato sera una tavola rotonda con quattro professioniste offrirà l'opportunità di discutere il tema dello sport femminile.

+ Gli svizzeri sono sempre più sportiviLink esterno

Le escursioni in bicicletta per donne stanno diventando sempre più popolari in tutto il paese e talvolta sono combinate con altre attività. Ad esempio, gli ostelli della gioventù svizzeri offrono il loro primo seminario di cinque giorni per sole donne a Valbella-Lenzerheide (Canton Grigioni) a settembre, combinando yoga e rampichino.

Sempre in tema di sport, sul lago di Murten/Morat (Canton Friburgo) vengono offerti corsi di wakesurfing al 100% femminili. In inverno, ci sono lezioni di sci a Le Moléson e di sci alpinismo a Villars-Les Diablerets. Il fatto è che l'offerta stia diventando sempre più diversificata è dimostrato dall'esempio di Svitto: l'ufficio turistico locale offre voli in parapendio "con le donne e per le donne", escursioni, ritiri benessere per sole donne in un hotel e tour in kayak sul Lago dei Quattro Cantoni.

Altri sviluppi Altri sviluppi Le giovani donne lasciano casa prima dei loro coetani maschi Questo contenuto è stato pubblicato il 13 lug 2023 Le giovani donne sono più proponse a lasciare la casa dei genitori rispetto ai giovani uomini.

"Svizzera Turismo ritiene che il settore delle attività all'aria aperta abbia un grande potenziale per attirare una nuova clientela femminile", afferma la portavoce Nina Villars. "L'iniziativa '100% Donne', lanciata nel 2021, mira a valorizzare le donne nel turismo, a incoraggiarle a intraprendere nuove avventure e a creare legami tra loro attraverso esperienze".