Il tasso di disoccupazione scende sotto il 2%

In Svizzera siamo praticamente alla piena occupazione. © Keystone / Christian Beutler

Dati positivi per il mercato del lavoro in Svizzera: il tasso di disoccupazione è infatti sceso, lo scorso mese, sotto la soglia del 2%.

Questo contenuto è stato pubblicato il 07 giugno 2023

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

Alla fine di maggio erano 88'076 le persone in cerca di lavoro registrate presso gli Uffici regionali di collocamento (URC). Ciò corrisponde ad una diminuzione di 2'458 rispetto al mese prima. Inoltre, per rapporto allo stesso mese del 2022, si constata un calo di 9'928 unità (-10,1%).

Il relativo tasso, come riferto oggi, mercoledì, dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), è così sceso da 2% a 1,9%. Un valore più basso per il mese di maggio era stato rilevato per l'ultima volta nel 2001, con l'1,5%.

Lo scorso marzo la quota delle persone prive di lavoro si era già ridotta di un altro decimo di punto percentuale, attestandosi al 2%. In aprile il dato era invece rimasto invariato.

Tornando ai dati nazionali, il numero di giovani disoccupati (15-24 anni) è diminuito - su base mensile - di 169 unità (-2,2%) a 7'557, ciò che corrisponde a 533 persone in meno (-6,6%) rispetto allo stesso mese del 2022. Il relativo tasso è sceso all'1,7%.

I disoccupati di 50-64 anni sono invece calati di 903 unità (-3,3%), attestandosi a 26'146. In confronto allo stesso mese dell'anno precedente si tratta di una flessione di 4'845 persone (-15,6%). Il tasso è all'1,9%.

Tra le donne il tasso di disoccupazione è sceso all'1,8% e per gli uomini al 2,0%, mentre per gli svizzeri risulta un tasso dell'1,3% e per gli stranieri del 3,5%.