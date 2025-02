Il nuovo aereo del Consiglio federale è troppo grande

Troppo grande: il Global 7500 di Bombardier. Keystone / Peter Klaunzer

Il nuovo aereo del Consiglio federale è troppo grande e non può essere posteggiato negli hangar dell'aeroporto di Belp (canto Berna).

1 minuto

tvsvizzera.it/mrj con agenzie

Il Consiglio Federale si è dotato di un nuovo aereo per gli spostamenti dei suoi membri. Il Global 7500 di Bombardier è costato 103 milioni di franchi: è più moderno, più tecnologico ed entro la fine dell’anno verrà dotato anche di un sistema di difesa antimissile.

Il nuovo velivolo sostituisce l’attuale Cessna Citation Excel 560XL, entrato in servizio 23 anni fa. Ha 19 posti e un compartimento di riposo per l’equipaggio. Le nuove dimensioni, però, rappresentano un problema: non ci sono hangar all’aeroporto di Belp (canton Berna) abbastanza grandi per accoglierlo. Si sta ora cercando una soluzione temporanea in attesa della costruzione di un hangar nuovo di zecca, che è già stata autorizzata.

Per il momento il Global 7500 sarà posteggiato all’aeroporto militare di Payerne, scrive il Blick, che ha avuto conferma dalla portavoce dell’esercito Delphine Schwab-Allemand.

Non sarà una soluzione a costo zero: nemmeno gli hangar di Payerne sono abbastanza grandi e la Confederazione dovrà affittare uno spazio aggiuntivo. Il tutto mentre, ricorda il quotidiano svizzero-tedesco, la situazione finanziaria della Confederazione non è delle migliori.