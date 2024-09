Il Libero Stato delle Tre Leghe (l’attuale Grigioni) compie 500 anni

Questo contenuto è stato pubblicato al Migliori condizioni quadro per le imprese elvetiche e un rafforzamento delle disposizioni esistenti in materia di standard ambientali e di lavoro. È quanto vuole ottenere la Svizzera con l'estensione dell'accordo di libero scambio (ALS) con la Cina.

La radiotelevisione svizzero-tedesca taglierà circa 75 posti

Questo contenuto è stato pubblicato al La radiotelevisione svizzero-tedesca (SRF) taglierà nei prossimi mesi circa 75 posti a tempo pieno in tutta l'azienda. La SRF apporterà ulteriori modifiche alla sua offerta e alla sua organizzazione entro il 2027 per posizionarsi in modo ottimale per il futuro.

