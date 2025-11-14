Il franco svizzero ai massimi storici nei confronti dell’euro

Keystone / Martin Ruetschi

Il franco svizzero ha segnato stamane un nuovo record contro l'euro. La moneta unica è scivolata fino a 0,9186 franchi. Secondo gli operatori, pesano le persistenti incertezze congiunturali e l'incognita sul futuro dei tassi della Fed.

2 minuti

Keystone-ATS

Il franco resta sotto pressione al rialzo come bene rifugio. Anche se lo shutdown USA è finito, i dati chiave su occupazione e inflazione non sono stati pubblicati: agli investitori e alla Fed mancano le informazioni necessarie per orientare la politica monetaria. Aumenta anche il nervosismo sui mercati per le valutazioni elevate dei titoli tech. Si moltiplicano le voci che preannunciano una correzione più forte.

Per il momento, segnala un operatore, non vi è traccia di interventi della Banca Nazionale Svizzera (BNS) sul mercato, ma la pressione per riportare i tassi in territorio negativo cresce ogni giorno.

Dopo una breve pausa tra aprile e giugno, il franco è tornato ad apprezzarsi con forza da inizio agosto. Gli investitori, preoccupati per dazi e tensioni geopolitiche, cercano sicurezza. Anche l’oro punta di nuovo al record dopo una fase di debolezza. Già a fine marzo e inizio aprile il franco aveva beneficiato di un forte afflusso, quando il presidente USA Donald Trump aveva dichiarato il “Liberation Day” dando il via alla guerra dei dazi.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Qui Svizzera Hayek: “È il franco forte, più che i dazi, a pesare negativamente” Questo contenuto è stato pubblicato al I dazi doganali del 10% imposti dagli Stati Uniti sulle importazioni di orologi svizzeri e quelli che potrebbero ancora arrivare non stanno ostacolando l’attività di Swatch. Di più Hayek: “È il franco forte, più che i dazi, a pesare negativamente”

Poco dopo l’apertura della borsa, l’euro ha toccato il minimo storico di 0,9186 franchi, se non si contano le fluttuazioni del 15 gennaio 2015. Allora, la Banca nazionale svizzera (BNS) aveva tolto il tasso minimo di cambio dell’euro di 1,20 franchi, causando forti oscillazioni dei tassi di cambio. Nel corso della mattinata l’euro si è leggermente ripreso, superando quota 0,92 franchi poco prima di mezzogiorno. Il dollaro USA, dal canto suo, ha perso terreno da inizio mese e viaggia a circa 0,792 franchi, ben sotto la soglia degli 0,80 franchi.

Articoli più popolari I più discussi

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative