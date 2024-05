Il Consiglio federale si ricrede sul reato di stalking

KEYSTONE

Finora il Governo non riteneva necessario catalogare questo tipo di atti persecutori come reato in quanto il diritto penale e quello civile permettono già di procedere contro singoli comportamenti. Ora però ne riconosce la necessità.

3 minuti

tvsvizzera.it/MaMi/Kestone-ATS

In Svizzera, lo stalking deve essere riconosciuto quale reato e di conseguenza introdotto nel Codice penale. Ne è convinto anche il Consiglio federale, che nella sua seduta odiernaCollegamento esterno ha affermato l’esigenza di rendere esplicitamente punibili questi atti persecutori.

L’esecutivo ha quindi risposto in maniera affermativa ad una proposta dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N), che ha elaborato un progetto per l’introduzione dello stalking – ovvero il comportamento intenzionale di chi segue, molesta o minaccia insistentemente una persona limitandone il libero modo di vivere e portandola a temere per la propria incolumità – nel Codice penale.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Una svizzera su sei vittima di stalking Questo contenuto è stato pubblicato al “Lo stalking non va preso alla leggera. Non si tratta di un segnale di interesse verso una persona, ma della volontà di entrare a far parte della sua vita ad ogni costo”, ha rilevato Sylvie Durrer, direttrice dell’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) che ha organizzato la conferenza. Ma nel corso dei… Di più Una svizzera su sei vittima di stalking

Il progetto della CAG-N posto in consultazione prevede di sanzionare simili reati con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

“Atti persecutori intollerabili”

L’esecutivo si è detto favorevole ma propone tuttavia di fissare esplicitamente nel testo normativo che il reato di atti persecutori sussisterà nel caso in cui il libero modo di vivere della vittima venga limitato in maniera intollerabile. Questo requisito intende escludere dalla punibilità ingerenze relativamente lievi nella libertà della vittima. Il Governo ricorda che la mole di lavoro e i costi per le autorità inquirenti rischierebbero altrimenti di aumentare.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Fermare la violenza domestica e lo stalking Questo contenuto è stato pubblicato al L’esecutivo federale ha deciso di intervenire sulla base di una valutazione delle norme vigenti e in risposta a diversi interventi parlamentari. Malgrado gli sforzi intrapresi per combattere questi fenomeni, negli ultimi anni non si è infatti assistito a una diminuzione dei casi. Sempre più casi denunciati Lo scorso anno sono state registrate 17’685 infrazioni in… Di più Fermare la violenza domestica e lo stalking

Diversamente da quanto previsto nell’avamprogetto della CAG-N, secondo il Consiglio federale, il perseguimento a querela di parte deve inoltre valere anche nell’ambito delle relazioni di coppia.

Stando all’esecutivo già oggi il diritto penale e quello civile permettono di procedere contro singoli comportamenti; per tale ragione il Consiglio federale è stato finora contrario all’introduzione nel Codice penale di una fattispecie esplicita per gli atti persecutori.

Difficile valutare il singolo caso

Anche se il Consiglio federale riconosce l’esigenza di rendere esplicitamente punibili gli atti persecutori, invita a non riporre aspettative troppo elevate nella nuova fattispecie.

Proprio per il fatto che singoli atti possono essere di per sé penalmente irrilevanti, anche con una fattispecie specifica resta complicato valutare a partire da quando il libero modo di vivere della vittima è limitato in modo punibile.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Stalking, la Lombardia è al primo posto Questo contenuto è stato pubblicato al Nel febbraio 2009 il reato di stalking è entrato in vigore nel panorama legislativo italiano. La Lombardia, con 1’804 casi iscritti in due anni su una base nazionale di 11’436, è al primo posto nella graduatoria. Seguono il Lazio e la Sicilia mentre la Val D’Aosta è ultima con sette casi denunciati. In Svizzera attualmente… Di più Stalking, la Lombardia è al primo posto

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative