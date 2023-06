Il Consiglio federale in gita nel Canton Friburgo

Un selfie con il presidente della Confederazione Alain Berset non viene negato a nessuno. © Keystone / Alessandro Della Valle

Come vuole la tradizione, il giorno dopo l'ultima seduta governativa prima della vacanze estive, il Consiglio federale è partito per una gita di due giorni. Quest’anno nel Canton Friburgo, patria del presidente della Confederazione, Alain Berset.

29 giugno 2023

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

Dopo una tappa in mattinata nella Singine – distretto di lingua tedesca nel Canton Friburgo – per ammirare il suggestivo Lac Noir, il Governo si è spostato a Morat dove, oltre a incontrare le autorità locali, ha consumato un aperitivo con la popolazione.

Concessosi ai media davanti alla chiesa del borgo medievale, affacciato sull'omonimo lago, Berset - che lascerà il governo a fine anno - ha sottolineato l'importanza di questo momento "senza stress" per lui e i suoi colleghi, aggiungendo anche quanto sia fondamentale l'incontro con la popolazione.

"Non si può fare politica senza contatto", ha spiegato il capo del Dipartimento federale dell'Interno che la settimana scorsa, un po' a sorpresa, ha annunciato le sue dimissioni al termine del suo terzo mandato in Consiglio federale.

Ciò vale anche per gli incontri con le autorità locali, come quello avvenuto in mattinata con l'esecutivo di Plaffeien, nella Singine, a un tiro di schioppo dal Lac Noir situato nelle prealpi friburghesi a poco più di mille metri d'altitudine, un luogo apprezzato per il clima salubre e la possibilità di fare lunghe escursioni in estate e discese sugli sci in inverno.

Venerdì, il Consiglio federale si recherà invece nella capitale del cantone, a Friburgo, dove oltre alle autorità della città e del cantone, incontrerà la popolazione per l'aperitivo di rito.