I risparmi della Confederazione toccano anche MeteoSvizzera

La stazione di MeteoSvizzera di Locarno Monti. Ti-Press

Il direttore di MeteoSvizzera mette in guardia dalle conseguenze delle misure di risparmio della Confederazione.



Condividi

2 minuti

Keystone-ATS

Investimenti come il rinnovo dei radar meteorologici sono a rischio, il che può comportare una minore precisione delle previsioni, indica Stefan Uhlenbrook in un’intervista pubblicata domenica dal Blick.

“Il piano di risparmio 27 ci colpisce in pieno”, dichiara Uhlenbrook. Tuttavia, aggiunge, non c’è molto margine di manovra per realizzare risparmi presso l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia, poiché MeteoSvizzera è già strutturato in modo snello. “Automatizziamo tutto ciò che è possibile automatizzare”.

La sicurezza della popolazione non è minacciata direttamente dai tagli, tuttavia aumentano i rischi operativi, rileva il direttore. Ad esempio, il rinnovo dei radar meteorologici è compromesso da queste misure di risparmio, prosegue Uhlenbrook. “Se questi non verranno sostituiti in tempo, ciò porterà a previsioni meno precise e, potenzialmente, a danni maggiori”, osserva, sottolineando che il tasso di precisione in caso di maltempo è attualmente superiore all’86%.

Il direttore di MeteoSvizzera spera che l’estate torrida rafforzi la volontà politica di investire nei settori dell’ambiente e del clima. “Più tempo perdiamo, più tardiamo ad agire, più i costi saranno elevati”. Le estati secche sono chiaramente previste negli scenari climatici, avverte.

Per quanto riguarda le temperature attualmente molto elevate, Uhlenbrook ritiene che sia ancora troppo presto per dire se si manterranno tali. L’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) ha indicato a inizio luglio che il mondo deve prepararsi a fenomeni meteorologici estremi a causa della prevista fase intensa di El Niño.

Questo fenomeno è caratterizzato da temperature superficiali marine anormalmente elevate nel Pacifico centrale e orientale. È invece ancora troppo presto per dire se El Niño avrà ripercussioni sul meteo in Svizzera, dichiara Uhlenbrook.

Articoli più popolari