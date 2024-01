I pendolari preferiscono l’automobile

L'automobile è il mezzo maggiormente utilizzato dai lavoratori pendolari che sempre più spesso attraversano i confini cantonali per lavorare. © Keystone / Gaetan Bally

L’automobile resta ancora il mezzo maggiormente utilizzato dai e dalle lavoratrici pendolari in Svizzera, segue nelle preferenze il treno. Piace anche la bicicletta elettrica che negli ultimi anni ha conquistato una buona porzione della popolazione.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 gennaio 2024 - 11:03

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

L’Ufficio federale di statistica ha stilato un identikit del lavoratore e delle lavoratrici pendolari. Nel 2022 in Svizzera i pendolari hanno impiegato in media 30 minuti per recarsi al lavoro e percorso 13,7 chilometri. Sono però sempre di più quelli che si recano in un altro cantone. La metà usa l'auto, il 29% i mezzi pubblici e il 18% va a piedi o in bicicletta.

In Svizzera ci sono 3,6 milioni di lavoratori pendolari (nel 1990 erano 2,9 milioni). La stragrande maggioranza di essi (71%) lavora fuori del proprio comune di residenza. Per un confronto, nel 1990 la quota era “solo” del 58%. Sono invece il 20% coloro che attraversano i confini cantonali per recarsi sul posto di lavoro, quasi il doppio rispetto a 30 anni fa.

Considerato che la maggior parte lavora fuori dal proprio comune di domicilio, risulta comprensibile che coloro che usano l'automobile per i propri spostamenti siano la maggioranza (50%). Un dato però che è lievemente diminuito negli ultimi 20 anni, mentre si osserva un leggerissimo aumento per quanto riguarda il trasporto pubblico: il treno è usato dal 16% (11,2% nel 1990) dei lavoratori, mentre l'autobus dal 13% (16,9% nel 1990).

Per quanto riguarda la mobilità dolce, il 9% delle persone si reca al lavoro a piedi, un dato leggermente inferiore rispetto al 1990, e il 7% va in bicicletta, una percentuale che non è cambiata di molto. In compenso, le biciclette elettriche stanno facendo progressi costanti, e sono passate dall'1,5% registrato nel 2020, primo anno per cui sono disponibili le statistiche relative a questa modalità di trasporto, all'1,9% nel 2022.

Un confronto cantonale mostra che Basilea Città e Zugo, in proporzione alla loro dimensione, attraggono il maggior numero di pendolari da altri cantoni. Più in generale, come è logico che sia, i flussi collegano le principali città della Svizzera lungo l'asse dell'Altopiano, da Zurigo a Ginevra.

