I Grigioni vogliono abbattere 27 lupi

Il Canton Grigioni vuole eliminare quattro branchi di lupi e chiede alla Confederazione di poter abbattere 27 animali.

Il Canton Grigioni ha chiesto alla Confederazione l'autorizzazione per la "rimozione completa" dei branchi dello Stagias, del Vorab, del Beverin e del Lenzerhorn. L'obiettivo è quello di prevenire gli attacchi al bestiame da parte dei lupi in vista della prossima stagione di estivazione.

Il Cantone ha inoltre richiesto l'abbattimento fino a due terzi dei cuccioli del branco del Rügiul in Val Poschiavo e dei lupi del Jatzhorn a Davos. In totale i Grigioni hanno presentato la richiesta per 27 abbattimenti. Inoltre, altri 17 abbattimenti di giovani lupi sono già stati autorizzati in base alla legislazione vigente.

Attualmente nei Grigioni vivono dodici branchi di lupi. Il numero totale dei singoli animali non è ancora chiaro e una stima cantonale della popolazione non è ancora stata completata. A metà settembre, le autorità per la fauna selvatica hanno stimato il numero di lupi a oltre 100 esemplari.

Aiuto dei cacciatori

Con queste richieste, il Canton Grigioni ha reagito all'allentamento della protezione dei lupi da parte del Consiglio federale, approvato il primo novembre scorso e che entrerà in vigore il primo dicembre. I primi abbattimenti previsti dalla nuova legge sono possibili fino al 31 gennaio 2024.

Per l'abbattimento, il Cantone intende impiegare cacciatori durante la caccia speciale annuale. Le autorità sono in contatto con l'Associazione dei cacciatori Grigioni con licenza e intendono informare quelli delle regioni interessate nei prossimi giorni.