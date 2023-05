I globalisti che arricchiscono il fisco ticinese

Lo stralcio dalla lista nera italiana della Svizzera potrebbe facilitare l’arrivo di globalisti. © Keystone - Ats / Ti-press

In Ticino alla fine dello scorso anno c'erano 767 persone imposte secondo il dispendio (i cosiddetti globalisti) che hanno portato alle casse comunali, cantonali e federali 183,5 milioni di franchi.

04 maggio 2023

È un dato reso pubblico giovedì dalla Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino sulla base del rilevamento biennale effettuato a fine 2022. Negli ultimi due anni il numero dei globalisti residenti nel cantone si è ridotto (a fine 2020 erano 896) ma le entrate fiscali hanno continuato a crescere (+40 milioni in quattro anni).

Ciò è da ricondurre alla fine del regime transitorio quinquennale delle modifiche legislative entrate in vigore a livello federale nel 2016, fa sapere il Dipartimento delle finanze e dell’economia ticinese. Le nuove norme hanno inasprito l’imposizione globale introducendo, dal 1° gennaio 2021, sia un dispendio minimo di 400'000 franchi anche ai fini dell’imposta federale diretta, sia l’assoggettamento all’imposta cantonale e comunale sulla sostanza per tutti i globalisti.

Tassazione forfettaria

L’imposizione secondo il dispendioLink esterno, detta anche imposizione forfettaria, è una procedura di tassazione semplificata per cittadini stranieri domiciliati in Svizzera che non vi esercitano un’attività lucrativa. In Svizzera il numero di contribuenti tassati secondo il dispendio è inferiore all’1 per mille. Dagli ultimi dati disponibili a livello federale, le imposte versate ammontavano complessivamente 821 milioni di franchi.