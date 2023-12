I coltellini svizzeri tornano ai livelli pre-pandemia

Un'icona del design svizzero che ha sofferto degli anni coronavirus. © Keystone / Gaetan Bally

Victorinox, l'azienda che produce i famosi coltellini svizzeri, sta beneficiando della ripresa del turismo: le vendite sono quasi tornate ai livelli precedenti lo scoppio della pandemia.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 dicembre 2023 - 09:26

tvsvizzera.it/mar/Keystone-ATS

Duramente toccata dalla crisi causata dal coronavirus, tradottasi in una brusca interruzione del turismo e dalla chiusura dei negozi, Victorinox sta lentamente risalendo la china.

"Quest'anno prevediamo un fatturato di 429 milioni di franchi [circa 500 milioni di euro, ndr]", ha spiegato all'agenzia Awp l'amministratore delegato Carl Elsener. Si tratta di un lieve miglioramento rispetto ai 426 milioni del 2022.

Crescita generale, ma non negli USA

"Nel 2023 tutti i mercati sono cresciuti, ad eccezione di quello per noi più importante, gli Stati Uniti", ha aggiunto il responsabile dell'azienda con sede a Ibach, nel Canton Svitto.

Il rilancio negli Stati Uniti avverrà nei prossimi due o tre anni, ha affermato Elsener. Fino ad allora, la rete di vendita sarà ulteriormente ridotta. Attualmente comprende più di 20'000 negozi, gestiti principalmente da rivenditori indipendenti.

Se i ricavi si stanno risollevando, i margini non sono ancora così elevati come in passato. Ciò è dovuto in parte al fatto che l'inflazione e il forte apprezzamento del franco stanno pesando sulla redditività. "Ma i nostri margini sono sani e sostenibili", ha assicurato l'amministratore delegato.

Ogni giorno escono dalla fabbrica circa 135'000 coltelli, compresi quelli da cucina. La produzione annuale è di 30 milioni di unità. La gamma di coltelli rappresenta circa il 70% del fatturato del gruppo. Il resto è generato da valigie, orologi e profumi.

Concorrenza degli smartwatch

I segnatempo prodotti a Delémont, nel Canton Giura, rappresentano oggi circa il 10% delle vendite totali. Elsener ha ammesso che in questo campo negli ultimi anni l'azienda ha sofferto la concorrenza degli smartwatch, ma grazie a un cambiamento di strategia l'attività si sta gradualmente riprendendo: "Abbiamo rivisto le nostre collezioni e dato agli orologi un design proprio: le vendite si stanno nuovamente sviluppando in modo positivo".

Victorinox prevede che il maggiore impatto positivo si avrà negli Stati Uniti tra due o tre anni. Ma anche l'America Latina sta già mostrando una buona crescita, grazie anche alla solida domanda in Messico e Brasile. La Cina rimane invece un mercato difficile. "Là sono i coltellini tascabili e le valigie ad andare bene".

Nonostante le sfide attuali, Elsener guarda con ottimismo al 2024. Victorinox, con i suoi oltre 2100 dipendenti, dovrebbe continuare a crescere. "Ci concentreremo su Stati Uniti, Svizzera e Germania", promette. Per quanto riguarda i prodotti, oltre che sui coltellini, l'azienda continuerà a puntare sull'espansione del segmento degli orologi.