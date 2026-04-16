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Grave fatto di sangue a Urnäsch

poliziotto di spalle
Non sono ancora chiare le circostanze dell'accaduto. Keystone / Gian Ehrenzeller

A Urnäsch, in Appenzello Esterno, un grave episodio di violenza le cui circostanze sono ancora da chiarire ha provocato la morte di due persone e il ferimento di altre due, compreso il presunto autore del gesto.

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Keystone-ATS

    Due persone hanno perso la vita in seguito a un grave episodio di violenza avvenuto giovedì mattina a Urnäsch, in Appenzello Esterno. Altre due sono state ricoverate in ospedale in seguito alle ferite riportate. Le circostanze dell’accaduto non sono chiare.

    I servizi di soccorso e diverse pattuglie di polizia sono subito stati mobilitati, scrivono in un comunicato le forze dell’ordine cantonali.

    Due persone sono decedute sul posto nonostante le prime cure mediche prestate dalle forze d’intervento. Altre due persone sono state ricoverate con ferite di natura non precisata. Tra queste figura il presunto autore del reato, si legge nella nota. Il Ministero pubblico ha avviato un’indagine.

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