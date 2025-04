Gran San Bernardo, ripristino terminato ma la strada resta chiusa

Strada del Gran San Bernardo. Ofrou / Ofrou

Keystone-ATS

La strada del Gran San Bernardo (A21) rimane chiusa al traffico di transito a causa dell’alto rischio di caduta massi. Lo scorso Giovedì Santo, una valanga ha colpito la galleria di protezione Les Toules, danneggiando un tratto di circa 300 metri. Anche la foresta protettiva e le strutture anti-frana sono state compromesse.

I lavori di riparazione termineranno oggi, ma le operazioni di messa in sicurezza delle pareti rocciose proseguiranno anche nei prossimi giorni. In una nota, l’Ufficio federale delle strade (USTRA) afferma di non essere ancora in grado di indicare una data di riapertura. Al momento, il tratto tra Martigny (VS) e Bourg-St-Pierre (VS) resta accessibile al solo traffico locale. Un aggiornamento è atteso all’inizio della prossima settimana.