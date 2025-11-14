Gli USA abbassano al 15% i dazi sui prodotti importati dalla Svizzera

EPA/YURI GRIPAS / POOL

Svizzera e Stati Uniti hanno trovato un'intesa nella complessa questione dei dazi doganali. Questi ultimi passano dall'attuale 39% al 15%, ha annunciato il Consiglio federale sulla rete sociale X.

5 minuti

Keystone-ATS

Il Governo elvetico nel suo post ha ringraziato il presidente statunitense Donald Trump per il suo impegno costruttivo.

Contenuto esterno Switzerland and the U.S. have successfully found a solution: U.S. tariffs will be reduced to 15%. Thanks to President Trump @POTUSCollegamento esterno for the constructive engagement. The meeting @USTradeRepCollegamento esterno with Amb. J. Greer was productive. Further details will be announced at 4pm. 🇨🇭🤝🇺🇸 — Swiss Federal Government (@SwissGov) November 14, 2025 Collegamento esterno

Anche il rappresentante della Casa Bianca per il commercio Jamieson Greer, commentando ai microfoni della CNBC l’accordo sui dazi trovato con Berna, si è detto “molto felice”.

Greer, che ieri a Washington ha incontrato il consigliere federale Guy Parmelin, ha sottolineato l’importanza dell’intesa per l’industria americana. Ha in particolare parlato di “molti” prodotti farmaceutici, oro ed equipaggiamenti ferroviari che la Svizzera invierà negli Stati Uniti.

Al termine dell’incontro anche Parmelin aveva dichiarato che la discussione è stata molto positiva e che era riuscito a chiarire quasi tutti i punti ancora in discussione.

>>Le dichiarazioni del rappresentante della Casa Bianca per il commercio Jamieson Greer:

Contenuto esterno 🚨 @USTradeRepCollegamento esterno: "We've essentially reached a [trade] deal with Switzerland, so we'll post details of that today… We're really excited about that deal and what it means for American manufacturing." pic.twitter.com/sxf3LuDOubCollegamento esterno — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 14, 2025 Collegamento esterno

I momenti chiave della vertenza

2 aprile 2025: in un discorso nel Rose Garden della Casa Bianca, il Presidente degli Stati Uniti annuncia dazi del 31% sulle esportazioni svizzere. La Presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter reagisce immediatamente sulla Piattaforma X: il Consiglio federale “prende atto” delle decisioni statunitensi in materia di dazi, scrive. Il Consiglio federale deciderà rapidamente i passi successivi.

9 aprile 2025: entrano in vigore i dazi statunitensi sui prodotti svizzeri, che impongono una tariffa del 31% sulle esportazioni elvetiche negli Stati Uniti. I produttori di orologi, l’industria meccanica e il settore della tecnologia medica sono particolarmente colpiti. I prodotti farmaceutici e le esportazioni di oro dalla Svizzera sono per il momento esenti.

29 maggio 2025: un tribunale federale statunitense dichiara illegali quasi tutti i dazi imposti da Donald Trump, compresi quelli che colpiscono la Svizzera. Il governo statunitense fa immediatamente ricorso contro la decisione.

6 giugno 2025: il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti inserisce la Svizzera, insieme ad altri otto Paesi, in una lista di controllo. La Confederazione e questi altri otto Paesi hanno un forte surplus commerciale. Il governo statunitense guidato da Donald Trump non accetta relazioni commerciali squilibrate.

1 agosto 2025: il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump firma un ordine esecutivo che aumenta le tariffe su decine di Paesi; secondo l’elenco pubblicato dalla Casa Bianca, la Svizzera sarà tassata al 39%.

5 agosto 2025: in un’intervista telefonica con il canale televisivo statunitense CNBC, Donald Trump menziona una recente conversazione telefonica avuta con la Presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter. “Di recente ho fatto qualcosa con la Svizzera. Ho parlato con il Primo Ministro”, dice riferendosi alla signora Keller-Sutter. “Questa donna era comprensiva, ma non ha voluto ascoltare”, aggiunge il Presidente degli Stati Uniti.

6 agosto 2025: la Presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter ha un incontro di 45 minuti con il Segretario di Stato americano Marco Rubio a Washington sui dazi: “Abbiamo avuto un ottimo scambio”, dice.

7 agosto 2025: alle 00:01 (06:01 in Svizzera) entrano in vigore dazi statunitensi del 39% sui prodotti svizzeri. Potranno avere gravi ripercussioni sull’industria dell’export e sui posti di lavoro svizzeri, avverte il Consiglio federale.

5 settembre 2025: il ministro dell’Economia Guy Parmelin si reca a Washington per un incontro con il segretario al Commercio statunitense Howard Lutnick e, al suo ritorno, definisce i colloqui “costruttivi”.

26 settembre 2025: il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia tariffe del 100% su medicinali, camion e mobili prodotti al di fuori degli Stati Uniti.

15-17 ottobre 2025: una delegazione svizzera guidata da Guy Parmelin partecipa alla riunione del Fondo Monetario Internazionale (FMI) e della Banca Mondiale a Washington e intrattiene colloqui “a vari livelli” con i rappresentanti statunitensi a margine dell’evento, tra cui il Segretario al Tesoro Scott Bessent.

5 novembre 2025: i capi di sei grandi aziende svizzere partecipano a colloqui con Donald Trump a Washington, “riaffermando (la loro) convinzione che un accordo commerciale bilaterale rafforzerebbe in modo significativo gli scambi (economici), a beneficio di entrambi i Paesi”.

11 novembre 2025: l’agenzia di stampa Bloomberg riferisce che la Svizzera è vicina a risolvere la sua controversia commerciale con gli Stati Uniti, con un accordo atteso entro le prossime due settimane che ridurrebbe le tariffe statunitensi sui prodotti svizzeri al 15%.

13 novembre 2025: il ministro dell’Economia Guy Parmelin si reca nuovamente a Washington per discutere di tariffe, in particolare con il rappresentante del commercio statunitense Jamieson Greer.

14 novembre 2024: il Consiglio federale annuncia di aver trovato un accordo con Washington: i dazi scendono al 15%.

Articoli più popolari I più discussi

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative