Gli Emirati Arabi investono in Ticino

Un'immagine di come sarà il nuovo centro residenziale di Stabio. @MAG Group Holding

Una delle principali società immobiliari degli Emirati Arabi Uniti si sta espandendo in Svizzera con il suo primo progetto internazionale. Il promotore immobiliare MAG, con sede a Dubai, intende realizzare un complesso residenziale di lusso con 14 edifici a Stabio nel canton Ticino per 185 milioni di franchi svizzeri.

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 gennaio 2024 - 09:50

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

Il progetto Minergie, con 180 appartamenti, includerà un'area fitness, un parco giochi per bambini e uno spazio di co-working, come ha annunciato martedì MAGLink esterno. Il progetto, denominato Stabio Garden Living by KeturahLink esterno, è sviluppato in collaborazione con il gruppo ticinese A++ Human Sustainable Architecture. L’inizio dei lavori è previsto per questa primavera e il completamento dell’intero progetto entro il 2026.

Il progetto è molto più di una mera struttura residenziale: si tratta della riqualifica territoriale dell’ex terreno Rapelli ed è anche il primo progetto internazionale per il promotore immobiliare di lusso dello Stato del Golfo.

Stabio si trova al confine con l'Italia. I promotori si aspettano un grande potenziale nella cittadina grazie all'aumento dei pendolari transfrontalieri e alla crescita delle aziende. Stabio dista circa 20 minuti d'auto da Lugano e un'ora dalla metropoli di Milano.

Il nuovo progetto in Svizzera segue il lancio di "The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside", che fa parte del Keturah Resort, dell'edificio residenziale di lusso Keturah Reserve e del complesso residenziale urbano emergente Keturah Downtown. Tutti si trovano nell'area urbana dell'Emirato di Dubai.

La collaborazione con l'azienda partner ticinese produrrà "risultati notevoli e soluzioni innovative" che "eleveranno lo stile di vita dei residenti e ridefiniranno il settore immobiliare a livello mondiale", secondo il comunicato stampa di MAG.