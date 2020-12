Covid, in Svizzera tutto chiuso dalle 19

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Covid, in Svizzera tutto chiuso dalle 19

Il consigliere federale Ueli Maurer, la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga e il ministro della sanità Alain Berset con il portavoce del governo André Simonazzi. Keystone / Anthony Anex

Da sabato, in Svizzera, bar e ristoranti dovranno rimanere chiusi dalle 19 alle 6. Lo stesso vale per i negozi e le strutture sportive, ricreative e culturali, che inoltre non potranno aprire la domenica né nei giorni festivi nazionali. È quanto ha deciso venerdì il Consiglio federale (governo), confermando con poche eccezioni il pacchetto di misure anti-Covid presentato ai Cantoni lo scorso martedì.

Le misure saranno in vigore fino al 22 gennaio 2021. Per le notti di Natale e Capodanno, il "coprifuoco" inizierà all'una del mattino. Altre eccezioni previste sono i ristoranti degli alberghi, che potranno servire i propri clienti fino alle 23, e i servizi di fornitura pasti e negozi di cibi da asporto, pure aperti fino alle 23. Nessuna deroga, né la sera né domenica, per i negozi annessi a stazioni di servizio.

Il governo giustifica le nuove restrizioni con il numero di infezioni da coronavirus, che rimane elevato e in molti cantoni è in aumento. Inoltre, con l'inasprirsi del freddo e l'arrivo delle festività, il rischio di un ulteriore incremento è alto poiché si passa più tempo al chiuso e si incontrano più persone. Un rischio da non correre, perché gli ospedali sono vicini al loro limite di capacità e perché bisogna scongiurare un secondo lockdown.

admin.ch

Svizzera francese

I cantoni con un'evoluzione epidemiologica positiva potranno posticipare alle 23 la chiusura di bar e ristoranti. Il presupposto è che il numero di riproduzione di base (R0) sia inferiore a 1 per sette giorni consecutivi e il numero di contagi giornalieri sia inferiore alla media svizzera su sette giorni. Il cantone che intende prolungare gli orari deve inoltre disporre di capacità sanitarie sufficienti e accordarsi con quelli limitrofi.

Attualmente, soddisfano i criteri solo i cantoni svizzero francesi, che avevano veemente protestato per il nuovo pacchetto di misure, anche perché appena usciti da cinque settimane di mini-lockdown. In queste regioni la situazione è in effetti migliore del resto del Paese.

Nel servizio RSI, i dettagli sui nuovi aiuti alle imprese colpite dalle nuove misure

Nel ricordare che le misure -chiusure domenicali comprese- valgono anche per le stazioni sciistiche, il ministro della sanità Alain Berset ha lanciato un appello "agli amici europei dei nostri Paesi vicini" affinché non vengano in Svizzera a sciare", e "lasciare questa possibilità alla nostra popolazione".

Il Natale e la messa

Per le riunioni private, resta il limite di 10 persone con la raccomandazione di limitare i contatti a due nuclei familiari. Una cerchia ristretta, insomma, ma sufficiente per un pranzo o una cena di Natale. "Il messaggio è: continuiamo a vivere anche se un po' al rallentatore", ha detto Berset, precisando che le serate devono essere riservate alla cerchia privata e trascorse a casa per limitare i contatti e contenere così il tasso di riproduzione del virus.

Alle celebrazioni religiose -uniche manifestazioni pubbliche concesse insieme ai funerali e le riunioni politiche- potranno partecipare 50 persone. Le attività sportive e culturali sono ora consentite solo in gruppi di non più di 5 persone.

Nel secondo servizio RSI, le reazioni del mondo della ristorazione e della cultura.

Desiderate ricevere ogni settimana una selezione di nostri articoli? Abbonatevi alla newsletter gratuita.

tvsvizzera.it/ATS/ri con RSI (TG del 11.12.2020)