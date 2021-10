Gioco di luci nascosto in un circuito segreto a Morat

Gioco di luci nell'ex caserma dei pompieri di Morat. Keystone / Jean-christophe Bott

Una città altamente scenografica che usa la luce per diventare ancora più affascinante. Così è Morat che ospita da 5 anni il Festival delle luci, che si è inventata la passeggiata delle luci durante la pandemia ed ora propone il 'Circuito segreto delle luci'.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 ottobre 2021 - 16:00

Massimo Isotta, RSI

Sei tappe in altrettanti luoghi un po' nascosti o dimenticati della città nei quali lasciarsi illuminare dalle installazioni di diversi creatori e artisti. Si entra così in uno sgabuzzino del museo cittadino, nella prigione del castello, in una cantina della città vecchia o nell’ex caserma dei pompieri. Ci si imbatte in paesaggi notturni, giardini incantanti, atmosfere stellari e cuori che si accendono.

Insomma, parecchia materia per sognare ma anche per stupirsi. Oggi, infatti, le tecniche di proiezione hanno raggiunto livelli spettacolari e sono diventate materia di enorme creatività per gli artisti del settore. È un’arte che può piacere a chiunque, bambini compresi, che non dovranno però temere la civetta, guida dell’esposizione.

Contenuto esterno