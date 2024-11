Gioco d’azzardo illegale, perquisito un bar di Winterthur

In Svizzera il gioco d'azzardo è riservato ai casinò. Keystone / Gaetan Bally

La Commissione federale delle case da gioco (CFCG) ha perquisito un locale a Winterthur (canton Zurigo) dopo che erano stati segnalati giochi da casinò illegali. Sequestrato denaro contante e diversi oggetti.

Venerdì sera, la CFCG ha effettuato una perquisizione domiciliare in un locale a Winterthur, in collaborazione con la Polizia cantonale di Zurigo e la Polizia di Winterthur, sospettando che vi si svolgessero giochi da casinò, sia online che da tavolo.

All’interno del locale erano presenti più di 20 persone, sedute a vari tavoli e intente a giocare a carte. Era presente sul posto anche la persona imputata. Tutti i presenti sono stati interrogati.

La CFCG ha sequestrato un dispositivo da gioco che, presumibilmente, permetteva l’accesso a giochi da casinò su piattaforma web, oltre a contanti per un valore di oltre 1’000 franchi, telefoni cellulari e un tablet.

La Commissione, si legge in un comunicato, analizzerà gli oggetti e le dichiarazioni fatte dalle persone interrogate. La persona imputata rischia sanzioni per violazione della legge sui giochi in denaro. Chiunque svolge, organizza o mette a disposizione giochi da casinò senza essere titolare della concessione necessaria, rischia una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

Chi partecipa a giochi in denaro non autorizzati in Svizzera non è punibile, ma corre il rischio che le sue puntate ed eventuali vincite siano sequestrate nell’ambito di un procedimento penale contro un fornitore dell’offerta non autorizzata. Inoltre, in tali casi, non sono garantite le misure di protezione sociale e le regole per un gioco equo e trasparente previste dalla legge sui giochi in denaro.